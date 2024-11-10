جدول مباريات المنتخب الوطني لخليجي 26

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، جدول مباريات منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية لخليجي 26 والذي سيقام في الكويت أواخر ديسمبر القادم.

وتضمنت الجدول، مباريات 3 جولات، حيث يفتتح العراق مباريات المجموعة في الجولة الأولى باللعب مع اليمن يوم الاحد 22 كانون الأول، ثم الجولة الثانية مع البحرين في 25 كانون الأول، ثم الجولة الثالثة مع السعودية في 28 كانون الأول.

وأعلنت يوم امس نتائج قرعة خليجي 26 حيث جاء العراق في المجموعة الثانية مع البحرين واليمن والسعودية، فيما جاءت قطر والامارات والكويت وعمان في المجموعة الأولى.