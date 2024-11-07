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النجف يتغلب على الحدود والتعادل بين ديالى والميناء ضمن دوري نجوم العراق


فاز فريق النجف بكرة القدم، اليوم الخميس، على نظيره الحدود بهدف نظيف، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم العراق، فيما تعادل فريقا ديالى والميناء بهدف لكل منهما.

وتمكن فريق النجف من الفوز على الحدود بهدف نظيف جاء بتوقيع اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 23، في المباراة التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري نجوم العراق.

 فيما تعادل فريقا ديالى والميناء بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى في ملعب الرمادي في إطار نفس الدور

سجل اولا ديالى عن طريق بنيامين اوكورنكو في الدقيقة 8، ثم عادل للميناء مانويل كورنادو في الدقيقة 30 عن طريق ركلة جزاء.

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