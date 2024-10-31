قائمة كاساس لمواجهتي الأردن وعمان

أعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهتي الأردن وعمان ضمن جولة التصفيات (الخامسة، السادسة) المؤهلة لمونديال 2026.

وضمت القائمة 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن ، فهد طالب ، حسين حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، ريبين سولاقا ، فرانس ضياء ، علي فائز ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، احمد يحيى ، زيدان اقبال ، امير العماري ، امجد عطوان ، محمد الطائي ، إبراهيم بايش ، يوسف امين ، منتظر ماجد، دانيلو السعد، احمد ياسين ، سعد عبد الأمير ، علي الحمادي ، مهند علي ، ايمن حسين ، علي جاسم.

من جهته أوضح مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس ان "التحضيرات ستبدأ من خلال تجمع لاعبي الدوري العراقي في الثامن من الشهر المقبل في البصرة ومن بعدها يلتحق اللاعبين المحترفين تباعاً حسب التزاماتهم مع انديتهم وانتهائهم منها وصولاً إلى أيام التوقف الدولي للانخراط إلى جانب زملائهم في البصرة".