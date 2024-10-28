ضمن انطلاق الجولة الخامسة لدوري النجوم، ثلاث مواجهات كروية هذا اليوم

تقام اليوم ثلاث مواجهات كروية في بغداد والبصرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يستضيف فريق الحدود على ملعب الكرخ نادي النفط عند الساعة 2:45 ظهراً.

كذلك يحتضن ملعب الفيحاء في محافظة البصرة مواجهة مهمة تجمع بين نفط البصرة وضيفه الكرمة في تمام الساعة الخامسة وخمسة عشرة دقيقة مساء

وتنتهي مواجهات هذا اليوم الاثنين، بلقاء يجمع بين الشرطة المتصدر وضيفه فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي في الساعة 7:45 مساء.