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أخبار سعيدة للمنتخب العراقي قبل مباراة الأردن


تلقى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، 3 أخبار سعيدة في إطار تحضيراته لمواجهة الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في ملعب البصرة الدولي يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما سيواجه مضيفه العماني في مسقط في التاسع عشر من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويكثف مدرب المنتخب اتصالاته مع لاعبي العراق المحترفين في أوروبا، بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، من أجل التأكد من وضعهم ولياقتهم قبل مباراة الأردن، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى المونديال.

وتلقى كاساس 3 أنباء سعيدة بشكل متتال، حيث تأكد أولاً من جاهزية المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، بعد انتظامه في تدريبات فريقه وقدرته على اللعب، إذ يرى المدرب بأن إقبال عنصر مهم جدًّا في المنتخب العراقي ولا يمكن تعويضه بلاعب آخر، خصوصًا وأنه يجيد اللعب في مركز الارتكاز وأيضًا كصانع ألعاب.

والنبأ السار الثاني يتمثل بالجاهزية الكاملة للاعب دانيلو السعد، خصوصًا وأن الأخير شارك فعلاً في مباريات فريقه هيرنيفين، كونه أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب روبن فان بيرسي، والذي أعاده إلى مركز الجناح الأيسر بعدما بدأ به الموسم في مركز الجناح الأيمن، لذلك فإن مدرب أسود الرافدين أبدى سعادته باستقرار الاعب، بحسب winwin.

علي الحمادي يرفع مستويات السعادة لدى كاساس

والخبر السار الآخر الذي تلقاه كاساس يتعلق بالمهاجم علي الحمادي، فالأخير عاد إلى التدريبات الجماعية لفريقه إبسويتش تاون الإنجليزي، بالتالي فإن اللاعب بات متاحًا للمشاركة واللعب بأفضل صورة ممكنة، بعدما تخطى مشكلات الإصابة المزمنة التي لاحقته لفترة طويلة، لذلك سيعود الحمادي لقائمة العراق في مواجهتي الأردن وعمان.

 وغاب الثلاثي زيدان إقبال ودانيلو السعد وعلي الحمادي عن قائمة العراق لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة، ما دفع المدرب الإسباني إلى الاعتماد على أسماء أخرى بشكل طارئ.

ويتطلع المنتخب العراقي إلى تحقيق نتيجتين إيجابيتين في مباراتي الأردن وعمان، بعدما فقد الوصافة لصالح المنتخب الأردني متخلفاً عنه بفارق الأهداف، بعدما تساوى المنتخبان برصيد النقاط بواقع 6 نقاط.

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