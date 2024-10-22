سلطنة عُِمان تقرر إعفاء بعثة المنتخب العراقي ومشجعيه من تاشيرة الدخول للبلاد

صرّح سفير العراق لدى سلطنة عُِمان، عن إعفاء بعثة المنتخب العراقي ومشجعيه من تاشيرة الدخول لسلطنة عُمان، إذ ذكر قيس العامري في تغريدة له على منصة "أكس"، "يسرنا الإعلان عن إعفاء بعثة المنتخب العراقي والمشجعين العراقيين من تأشيرات الدخول إلى أراضي السلطنة، وذلك لحضور مباراة المنتخبين العماني والعراقي ضمن تصفيات كأس العالم، والمقرر إقامتها في مسقط يوم 19 نوفمبر 2024".

وجاء هذا القرار بحسب العامري "في إطار تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين وتسهيل حضور الجماهير العراقية لدعم منتخبهم في هذا اللقاء الهام". كما توقع أن "يسهم هذا الإجراء في زيادة عدد المشجعين العراقيين، مما يعزز الروابط الشعبية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق".