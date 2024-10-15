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كاساس بعد الخسارة أمام "الشمشون": سنضمن تأهلنا للمونديال بهذه الحالة


رأى مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، ان الفوز في المباراتين المقبلتين أمام الأردن وسلطنة عمان سيضمن لنا الذهاب إلى المونديال بنسبة كبيرة.

وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة كوريا الجنوبية، "واجهنا منتخبا قويا ومنظما وقدمنا أمامهم مباراة جيدة وأنا فخور بأداء فريقي وارتكبنا بعض الأخطاء التي جعلت المنافس أن يتقدم في نتيجة المباراة ويحقق الفوز فيها".

وعن سبب اللعب بأسلوب دفاعي، أشار الى "اننا نلعب أمام منافس قوي ويمتلك لاعبين يمتازون بمهارات فردية وأسلوب لعب هجومي لذلك كانت فكرتنا تحديد الفرص بالنسبة للخصم في مناطق الثلث الهجومي".

وحول تميز أيمن حسين بعض الأوقات، أوضح ان "المهاجم يكون في وقته ويحالفه الحظ في أوقات أخرى لكن أيمن لاعب مكافح ومهاجم من الطراز الجيد ونحن نقول في أسبانيا (يمتلك عصا ساحر)".

وتابع كاساس: "اللاعبون في كوريا جميعهم جيدين وأعتقد أن اللاعب رقم 10 خلق لدينا بعض المشاكل في وسط الملعب -خصوصا- في الشوط الأول ولم يكن ضغطنا عليه بشكل جيد وحاولنا الحد من ذلك في النصف الثاني من المباراة لكن ارتكاب بعض الأخطاء تبقى هي جزءا من اللعبة وتمنح من يستغلها التفوق في المباراة".

واكمل: "أمامنا مباراتا الأردن وسلطنة عمان بعد أسابيع قليلة والفوز فيهما يضمن لنا الذهاب إلى المونديال بنسبة كبيرة"، مشيرا الى اننا "خسرنا لأول مرة بعد 10 مباريات متتالية في التصفيات وشكراً لجميع اللاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة".

وخسر العراق امام كوريا الجنوبية بثلاثة اهداف مقابل اثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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