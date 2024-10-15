منتخبنا الوطني يخسر أمام كوريا الجنوبية بثلاثية في التصفيات المؤهلة للمونديال

خسر المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026.

وسجل هدفي المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 51 وريبين سولاقا في الدقيقة 90، فيما سجل أهداف الفوز للمنتخب الكوري الجنوبي أو سي هون في الدقيقة 41 وأوه هيون جيو في الدقيقة 75 ولي جاي سونغ في الدقيقة 84.

وبهذا تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 7 نقاط، بينما رفع الفريق الكوري الجنوبي رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.