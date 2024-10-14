كاساس عن مواجهة كوريا: مباراة صعبة والاهم النقاط الثلاث

علق مدربِ المنتخب الوطنيّ العراقي، خيسوس كاساس، اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2024)، على المواجهة التي تجمع منتخبنا مع نظيره الكوري في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، فيما اكد أن اهم ما في المباراة هي النقاط الثلاث.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة مع اللاعب ميرخاس دوسكي، ، إن "الفريقَ يتمتع بتحضيراتٍ جيدةٍ، وأمامنا مباراةٌ مهمةٌ جداً للطرفين، وفيها كثيرٌ من التحدي، ورغم صعوبتها لكنها فرصةٌ جيدةٌ لنا لمقارعةِ منتخبٍ مثل كوريا والذي يعدُّ من منتخباتِ الصف الأول في آسيا."

وأضاف أن "المباراةٌ مهمةٌ، والأهم أن فيها ثلاث نقاط، حيث سنواجهُ أقوى فريق في مجموعتنا، وأي فريق سيتغلب سيحصدُ نقاطها، الا ان الطريق طويلٌ في هذه التصفيات، ونحتاج إلى المواصلةِ لأبعد نقطة"، مبينا أنها "مجموعةٌ صعبةٌ، ومنتخب كوريا هو صاحب الحظوظ الأعلى في التأهل كون لديه خبرة التأهل إلى كأس العالم، ويبدو أن الصراعَ سيبقى بين العراق وعمان والأردن، فهي فرقٌ جيدة، لكن كوريا هو أفضل بخطوة".

وتابع كاساس أن "الفريقُ الكوري منظمٌ أكثر من السابقِ، حيث شاهدت المباراةَ الأخيرة، وهم الآن منظمون دفاعياً، ويضغطون في ساحةِ المنافسِ بطريقةٍ أفضل، وعموما هم لديهم الكثير من المواهب التي تضعهم دائما في تقدمٍ نحو الأفضل مع مرورِ الوقت".

وفي ما يتعلقُ بالعرضِ الذي تلقاه كاساس في وقتٍ سابقٍ لتدريبِ منتخب كوريا، أكد كاساس أن "هذا حدث بالفعل، وتحدثنا بتفاصيلَ مهمةٍ، وكانت لديهم اختباراتٌ صعبةٌ وأمورٌ فنية مختلفةٌ، لكن في نهايةِ الأمر كان من الصعبِ أن أتواجدَ بسبب التزامي مع منتخبِ العراق، وأعتقدُ أن لديهم مدرباً جيداً الآن يقوم بعمله على أتم وجه."

من جانبه تحدث لاعبُ المنتخب الوطنيّ ميرخاس دوسكي في المؤتمرِ الصحفيّ أن "منتخبنا سيواجهُ فريقا منظما، ويمتلك العديدَ من اللاعبين من أصحاب المهارات الفرديّة، وأعلم أن هناك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ مثل رقم 10 في نادي ماينز الألماني وجناح اليمين المحترف في باريس سان جيرمان".

وأضاف محترف سلوفاكو التشكي أننا "نسعى للحفاظِ على نظافةِ شباكنا، و تقديم كل ما لدينا في مباراةِ الغد من أجل المُضي قدماً بخطواتٍ واثقةٍ نحو التأهلِ إلى كأسِ العالم".