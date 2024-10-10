العراق يقتنص فوزاً ثميناً من فلسطين بتصفيات المونديال

حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، الخميس، فوزاً ثميناً على نظيره منتخب فلسطين بهدف نظيف في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل هدف العراق الوحيد أيمن حسين في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول التي اقيمت في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة.

بهذا الفوز يرفع العراق رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة بالاشتراك مع منتخب كوريا الجنوبية، بينما بقي رصيد منتخب فلسطين نقطة واحدة.

وسيلتقي منتخبنا الوطني نظيره الكوري الجنوبي في 15 تشرين الأول الحالي في سيئول.