منتخبنا للشباب يتصدر مجموعته بعد فوزه على الفلبين ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب

حقّق منتخب شباب العراق، اليوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر 2024، فوزاً ثمينًا على نظيره الفلبيني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند، حيث سجل أموري فيصل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ركلة جزاء، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب سيداد حاجي في بداية الشوط الثاني من المباراة، والتي أقيمت في مدينة بوريرام التايلاندية بملعب بوريرام سيتي. وبهذا الفوز تصدر العراق مجموعته بست نقاط جمعها بعد الفوز في مباراته الأولى على منتخب بروناي.

وكان منتخب العراق للشباب قد تغلب على بروناي، الأربعاء، في افتتاح مبارياته ضمن تصفياتِ كأس آسيا بنتيجة ساحقة (15) هدفًا من دون مقابل، وبهذا سيلتقي منتخب تايلند يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته أيضاً ولكن عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد والدوحة.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب العراق للشباب في المجموعة الثامنة مع منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي، وانطلقت مبارياتها الأربعاء الماضي في مدينة بوريرام التايلاندية.

ومن الجدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر إضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتأهلون بشكل مباشر للنهائيات الآسيوية تحت 20 عاماً، بالإضافة إلى منتخب الصين البلد المضيف.