ماني: العراق بلد عظيم وكنا نتمنى أن يحضر معنا رونالدو

أعرب نجم نادي النصر السعودي ساديو ماني، اليوم الأحد، عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الشرطة والنصر، إن "العراق بلد عظيم وسعيد لوجودي بينكم". وأضاف: "شاهدنا استقبالاً حاراً من الجميع وكنا نتمنى أن يحضر معنا رونالدو، ولكن سنهدي الفوز له".

ووصل وفد نادي النصر السعودي، ظهر اليوم، إلى العاصمة بغداد لملاقاة الشرطة يوم غد في دوري أبطال آسيا.

وأعلن نادي النصر، في وقت سابق من اليوم، غياب لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بحجة تعرضه لوعكة صحية.