مدرب الشرطة: مباراة الغد أمام النصر لرفع الحظر عن بغداد بشكل نهائي

أكد مدرب فريق الشرطة أحمد صلاح، اليوم الأحد، أن مباراة الغد أمام النصر السعودي لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة هي لرفع الحظر عن ملاعب بغداد بشكل نهائي .

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "جاهزون للمباراة رغم عدم انطلاق منافسات الدوري العراقي حتى الآن وهدفنا رفع اسم العراق".

وأضاف أن" سبعة لاعبين من نادي الشرطة لن يشاركوا في المباراة لظروف خاصة"،مؤكداً أن "فريق النصر يعد أقوى من المنتخب السعودي"، مبيناً أن "مدرب النصر ذكي".

من جانبه قال لاعب الشرطة فهد اليوسف "نعرف فريق النصر لأننا لعبنا ضدهم في البطولة العربية"، مبينا أن "الشرطة يلعب ككتلة واحدة وأنه يعد نفسه عراقياً بالرغم من جنسيته السورية ،مبيناً أن "الشرطة لديه تجارب عديدة في هذا الملعب