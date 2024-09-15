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الصفحة الرياضية

رونالدو يخذل "السوق السوداء" في العراق


تراجعت أسعار تذاكر مباراة فريقي الشرطة العراقي ونادي النصر السعودي في بغداد ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بأكثر من 50% عن أسعار يوم أمس.

وقفزت اسعار التذاكر من 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 8 دولارات، إلى 200 الف دينار (نحو 140 دولارا)، مدعومة بأنباء مشاركة مهاجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النادي السعودي، ليستنفذ 90% منها في اقل من 24 ساعة.

ومع إعلان نادي النصر السعودي غياب رونالدو عن رحلة الفريق إلى بغداد لدواع صحية، تراجع الطلب على شراء التذاكر لتسجل أسعارها في السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً بين 40–50 ألف دينار للتذكرة، بعد أن كانت التوقعات بارتفاع أسعارها إلى 250 ألف دينار حتى موعد إقامة المباراة يوم غد الاثنين، خصوصاً وأن عدد التذاكر لايتجاوز 30 ألف تذكرة، مما يمكن أن ينعش إعادة بيعها في السوق السوداء بسبب زيادة الطلب.

وكان نادي النصر السعودي أعلنت صباح اليوم غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الاثنين.

ووصلت بعثة نادي النصر عصر اليوم الى العاصمة بغداد بغياب رونالدو.

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