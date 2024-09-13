كوريا الجنوبية تقدم طلباً الى الاتحاد الاسيوي بتغيير الملعب الذي اختير سابقا الى ملعب اخر

قدم الاتحاد الكوري الجنوبي، طلبا الى الإتحاد الآسيوي من اجل نقل مباراة الشمشون أمام اسود الرافدين من ملعب “كاس العالم في سيؤول” إلى ملعب آخر .

وأبلغ الإتحاد الكوري، الإتحاد الآسيوي بإمكانية نقل مباراة كوريا أمام العراق من ملعب “كاس العالم في سيؤول” إلى ملعب آخر بسبب عدم جاهزية مرافق الملعب و لإقامة حفل لأحد فرق الغناء الكورية يومي 21 و 22 من الشهر الجاري.

و قال الإتحاد الكوري، أنه سينتظر حتى الـ23 من الشهر الجاري لفحص جاهزية الملعب من عدمه خاصة أن اخر موعد طلبه الآسيوي لتحديد “ملعب اللقاء” هو الـ25 من الشهر الجاري.