الاتحاد الكويتي يبدأ التحقيق في أحداث مباراة العراق!

صرّح الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن أسفه إثر الأحداث التي وقعت على هامش مباراة الكويت والمنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث انتهت المباراة المذكورة بالتعادل السلبي، والتي شهدت حالات إغماء بين الجماهير بسبب سوء التنظيم والطقس الحار داخل ستاد جابر الدولي، ومنع اصطحاب زجاجات المياه إلى داخل المدرجات.

كما لم تتمكن بعض الجماهير التي تملك تذاكر المباراة من الوصول للملعب، عقب امتلائه عن آخره.

وشدد الاتحاد على اعتزازه بالجماهير الوفية التي ساندت الأزرق في رحلة التصفيات المونديالية، وشدد على أنه رصد ما تعرضت له الجماهير من معوقات خلال المباراة المذكورة، خلال اجتماع لمجلس الإدارة تم عقده اليوم.

واتخذ الاتحاد 3 قرارات خلال الاجتماع، أولها تشكيل لجنة لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة، والتي ادت إلى الأحداث المؤسفة السابق ذكرها.

كما اتخذ الاتحاد قرارا بإيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته للتحقيق، إذ أكد الاتحاد أن نتائج التحقيقات سيتم الإعلان عنها، تطبيقا لمبدأ الشفافية، وذلك بعد الانتهاء منها.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري، وجه هيئة الرياضة الكويتية بفتح تحقيق مع المتسببين في تلك الأحداث التي شهدتها المباراة.