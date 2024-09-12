طلبات لكاساس بشأن المعسكر المقبل للمنتخب العراقي

حدد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس طلباته التي يستعد لتقديمها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بشأن النافذة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعاد وفد المنتخب العراقي إلى البلاد، بعدما أنهى مباراته أمام نظيره الكويتي يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات على استاد جابر الدولي، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ووضع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس مجموعة من الطلبات ضمن أولوياته، تمهيدًا للاجتماع الذي سيجمعه بالاتحاد العراقي بعد العودة إلى العراق بعدة أيام، حيث حدد المدرب أهدافه في المرحلة القادمة، خصوصًا وأن المباراة المقبلة ستقام بعد نحو شهر من الآن أمام المنتخب الفلسطيني.

طلبات كاساس بخصوص المعسكر المقبل لمنتخب العراق

وطلب كاساس الأول تمثل بضرورة إطلاق دوري نجوم العراق للمحترفين بأسرع وقت ممكن، وذلك كي يستعيد اللاعبون لياقتهم البدنية بشكل كامل، ويكونوا أكثر جاهزية في قادم الاستحقاقات، لأن المدرب الإسباني عانى كثيرًا من اللياقة البدنية لأغلب اللاعبين، والتي كانت غير جيدة بحسب تقديراته.

كما طلب كاساس من الاتحاد العراقي تأمين تجمع للفريق في مدينة البصرة، قبل أيام قليلة فقط من إجراء مباراة فلسطين، كما نبه إلى إمكانية تفريغ اللاعبين مبكرًا من قبل الأندية العراقية، كي يسير التجمع وفق ما هو مخطط له، ويكون الجميع مستعدًّا منذ البداية، وأن لا تكون هناك أي تأخيرات أو معرقلات جانبية.

وكاساس طلب ايضا من اللاعبين أيضًا ضرورة التركيز على الجانب البدني، وعدم الانقطاع عن التدريبات، خصوصًا من لاعبي دوري نجوم العراق الذين لم يلعبوا منذ فترة طويلة جدًّا، حيث سينتظرهم عمل كبير تحت إشراف الكادر التدريبي الإسباني للمنتخب العراقي الذي سيتابع تدريباتهم عن كثب، بحسب winwin.

وبتعادله أمام الكويت، وصل المنتخب العراقي إلى النقطة الرابعة، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الأردن وكوريا الجنوبية في صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات.

وينتظر الكادر التدريبي للمنتخب العراقي، عودة مهاجم أسود الرافدين أيمن حسين لصفوف الفريق، بعد تعرضه لإصابة في مباراة العراق وعمان، غاب على إثرها عن مباراة الكويت.