شنيشل ينتقد "طريقة" اتحاد الكرة في انهاء عقده.. والأخير يدرس تجربة كاساس

أنتقد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، (المستقيل)، راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، (11 أيلول 2024)، "طريقة" الاتحاد العراقي لكرة القدم، في قبول انهاء عقده من تدريب المنتخب.

وقال شنيشل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، "الأسلوب الذي اتخذه اتحاد الكرة بحق مدرب المنتخب الاولمبي وكادره، بعيداً عن الاحترافية والمهنية في انهاء العقد".

وكان شنيشل قد قدم استقالته إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، على خلفية مغادرة المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس 2024 الأخيرة من دور المجموعات، بعد خسارته أمام الأرجنتين والمغرب وفوزه على أوكرانيا.

وتشير مصادر رياضية مطلعة الى، ان "الاتحاد العراقي يرغب في التعاقد مع مدرب إسباني لقيادة المنتخب الأولمبي في السنوات المقبلة بعد نجاح تجربة مدرب المنتخب الأول، خيسوس كاساس في قيادة أسود الرافدين بمشوار التأهل لمونديال 2026".