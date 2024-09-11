الصفحة الرياضية

ترتيب مجموعة العراق بتصفيات كأس العالم 2026 بعد التعادل مع الكويت


أجبر منتخب العراق، نظيره الكويت على التعادل 0-0، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في امس الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف منتخب العراق، عاد أن أسود الرافدين، عادوا بنقطة ثمينة من الديار، لتتجنب كتيبة المدرب خيسوس كاساس الهزيمة في تصفيات مونديال أمريكا 2026.

وشهدت بقية مباريات المجموعة الثانية من التصفيات التي أقيمت امس الثلاثاء، فوز الأردن على فلسطين 3-1 في كوالالمبور وكوريا الجنوبية على عُمان 3-1 في مسقط.

وتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام جمهورية كوريا الجنوبية والعراق، مقابل نقطتين للكويت، ونقطة لفلسطين، في حين بقي رصيد عُمان خاليًا من النقاط.

وفي الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتي تقام يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني في البصرة، فيما سيلاقي المنتخب الكويتي مضيفه العماني في مسقط، والمنتخب الأردني أمام كوريا الجنوبية في عمان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

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