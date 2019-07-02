الصفحة الرياضية

نادي الشرطة يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في مبناه


نشب حريق في "الكرفانات" المتواجدة داخل مبنى نادي الشرطة في العاصمة بغداد.

وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي ومنسق فريق الكرة علي البهادلي في حديث صحفي إن "الحريق نشب في منطقة وضعت فيها المواد القديمة والتالفة بسبب تماس كهربائي".

واوضح أن "الحريق نشب بسبب تماس في الكابل الكهربائي الخاص باجهزة التبريد الخلفية، الذي لم يخلف اي اضرار مادية او بشرية وانما مجرد مواد تالفة تابعة ل‍مديرية التربية البدنية التابعة لوزارة الداخلية".

وكان مصدر امني، قد افاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في "كرفانات" داخل مبنى نادي الشرطة في بغداد.

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نادي الشرطة يكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في مبناه
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