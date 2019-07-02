"الهتافات المسيئة" تحرم جمهور أربيل حتى نهاية الموسم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حرمان جماهير نادي أربيل من مؤازرة فريقهم حتى نهاية الموسم.

وشهدت المباراة التي جمعت فريقي أربيل والنجف، على ملعب فرانسو حريري ضمن الجولة 14 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، "هتافات مسيئة" من قبل جماهير نادي أربيل بعد نهاية المباراة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة ، أن "لجنة الانضباط قررت نقل مباريات فريق أربيل خارج ملعبه ومعاقبة جماهيره من حضور المباريات لنهاية الموسم، وغرامة عشرة ملايين دينار على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام فريق النجف في ملعب فرانسو حريري".

وأوضح البيان، أن "اللجنة قررت أيضاً معاقبة مشرف فريق نادي النجف فاضل محمد علي مباراتين بسبب تهجمه على الطاقم التحكيمي لمباراة النجف والحدود التي ضيفها ملعب الاول لحساب الجولة الرابعة عشر".

وذكر نادي النجف في وقت سابق، أن رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل، عبد الله مجيد، كان قد اتصل بوقت سابق برئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود وابلغه ان القوات الأمنية القت القبض على 11 شخصاً على خلفية أحداث تلك المباراة.