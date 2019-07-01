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العراق يهزم قطر في تصفيات آسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً


حقق منتخب العراق، فوزه الثاني في تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.

وتغلب ليوث الرافدين على منتخب قطر بثلاثة أشواط للاشيء بواقع (25-18) (25-20) (25-23)، حيث واقترب من خطف احدى البطاقات الثلاثة المؤهلة لنهائيات اسيا مينمار 2019.

وتغلب العراق، امس الاحد، على الكويت بثلاثة أشواط لأثنين بواقع ( 17-25) ( 25-21) (23-25) ( 25-22) (15-13).

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الاولى امام السعودية بواقع ثلاثة أشواط لأثنين، امس السبت.

وسيخوض منتخب ليوث الرافدين بعد غد الاربعاء، المباراة الرابعة مع المنتخب البحريني، ويختتم الأولمبي مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم الرابع من تموز الجاري.

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