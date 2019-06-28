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عضو وفد وزارة الشباب والرياضة : الأولمبية الدولية باركت خطوات الحكومة في اعادة تنظيم العملية المالية للاولمبية


اكد عضو وفد وزارة الشباب والرياضة، صباح الكناني، ان اللجنة الاولمبية الدولية باركت خطوات الحكومة في اعادة تنظيم العملية المالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وشهدت لوزان، اليوم الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً ضم وفداً من وزارة الشباب والرياضة العراقية الى جانب اللجنة الاولمبية الوطنية واللجنة الاولمبية الدولية، لبحث التداعيات الاخيرة بشأن تقاطع عمل وزارة الشباب مع اللجنة الاولمبية.

وقال الكناني في بيان  إن "اجتماع لوزان، بارك خطوات الحكومة في حصر الجانب المالي بممثلتها وزارة الشباب والرياضة و يثني على خطوة الاستقلال المالي و الاداري للاتحادات الرياضية المركزية".

واوضح ان "الاجتماع كان إيجابياً، فضلا عن كشف الخروقات القانونية في انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعدم قراءة التقريرين المالي والاداري".

و أشار الكناني الى "احتمالية اعادة انتخابات المكتب التنفيذي خلال الفترة المقبلة بعد تأكد الاولمبية الدولية من حجم الخروقات التي حدثت قبل و اثناء الانتخابات".

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