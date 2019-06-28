الصفحة الرياضية

تفاصيل اجتماع لوزان بين وزارة الشباب والاولمبيتين العراقية والدولية


عقد في مدينة لوزان السويسرية، اليوم الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً ضم وفداً من وزارة الشباب والرياضة العراقية الى جانب اللجنة الاولمبية الوطنية واللجنة الاولمبية الدولية، لبحث التداعيات الاخيرة بشأن تقاطع عمل وزارة الشباب مع اللجنة الاولمبية.

وترأس وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وفد الوزارة ومعه الاعضاء: حسن الحسناوي اكرم نعيم العطواني وصباح الكناني، فيما ترأس رعد حمودي وفد اللجنة الاولمبية ومعه كل من سرمد عبدالاله وحيدر الجميلي.

الاجتماع شهد ايضاً تواجد عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية، ديار برواري، أما الوفد الدولي، فضم كل من ::جيروم فالكو و حيدر فرمان والمدير التنفيذي للاولمبية الدولية.

وتمخض عن الاجتماع ما يلي:

1- عدم استخدام اي حساب باسم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وامكانية صرف الاموال للاتحادات من حساب اخر اذا كانت العملية قانونية في العراق ولايستخدم اسم وختم اللجنة الاولمبية في الصك وحساب المصرف.

2 --المكتب التنفيذي مستمر بعمله لغاية 2023.

3-قانون اللجنة الاولمبية يجب ان يتوافق مع الميثاق الاولمبي ويوضع كاطار عام ولايتدخل في صلاحيات الجمعية العمومية ولايزبد عن صفحتين.

4-النظام الاساس هو من صلاحيات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية.

5-سحب الشكوى المقدمة من الوزير لدى التميز.

6-عدم التدخل في عمليات طرح الثقة بالاتحادات الرياضية وستتخذ اجراءات صارمة في حال ثبوت التدخل. 

7-عدم السماح للجان الفرعية المشكلة من قبل لجنة تنفيذ قرار رقم 140 ان تاخذ من عمل وواجبات اللجنة الاولمبية.

8-اللجنة الاولمبية الدولية ستراقب الوضع عن كثب في المرحلة القادمة لايقاف اي مشكلة ممكن تحدث نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق.

9-سترسل اللجنة الاولمبية الدولية محضر للاجتماع والنقاط المتفق عليها.

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