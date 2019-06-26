الصفحة الرياضية

الكشف عن مخطط للاطاحة بالرياضة العراقية


كشف عضو الهيئة العامة لاتحاد السباحة عصام السليفاني، ان هناك مخططاً يحاك للاطاحة بالرياضة العراقية.

وقال السليفاني في بيان إن "وفدا من الهيئة العامة للاتحاد، سيعمل على مقابلة مسؤولين بالحكومة العراقية لشرح مخطط رئيس الاتحاد المركزي للسباحة سرمد عبدالاله لإيقاف الرياضة العراقية والإطاحة بها نتيجة تمرير معلومات غير صحيحة الى جهات اجنبية".

وحذر السليفاني من "مغبة تحركات عبدالاله المريبة التي عمل عليها منذ فترة للنيل من مصداقية الحكومة العراقية امام جهات اجنبية مختلقا قصصا وروايات تضر بمصلحة الرياضة وآخرها المعلومات المدسوسة التي عبرها للاتحاد الدولي للسباحة والتي تسيء الى مقام وزير الشباب والرياضة وتحيك الحبال حول رقبة الرياضة العراقية".

وبين أن "عبد الاله، اقدم الى مفاتحه الأولمبية الدولية بمعلومات مفبركة ايضا ضد الحكومة العراقية مما يستدعي التدخل وبأعلى المستويات للحد من هذه الأفعال الخطيرة".

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