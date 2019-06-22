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علي عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من دوري MLS الأميركي


استطاع النجم العراقي علي عدنان، أن يتواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأميركي MLS بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة فريقه فانكوفر وايتكابس في النصف الأول من المسابقة.

وبحسب شبكة "اوبتا" للاحصاءات، فإن عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من المسابقة، حيث ذكرت الشبكة أن "القدرة الهجومية لعدنان، كانت حاسمة في ل‍فانكوفر، فهو واحد من ثلاثة مدافعين فقط، استطاعوا أن يكملوا 20 مراوغة ناجحة وخلق أكثر من 10 فرص للتسجيل".

وأضافت أن "عدنان هو واحد من أربعة مدافعين فازوا بأكثر من 100 التحام وكذلك فإن لاعبي وايتكابس يسجلون أهدافاً اكثر بوجود علي عدنان على أرض الملعب، فقد سجلوا بمعدل 0.9 في 90 دقيقة حين يكون عدنان خارج الملعب و2.1 هدف في 90 دقيقة حين يكون عدنان داخل أرض الملعب".

وخلت التشكيلة من اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش واللاعب الانكليزي واين روني.

وضمت التشكيلة المثالية للنصف الاول من الدوري كل من:

حراسة المرمى: بيل حاميد ( دي سي يونايتد)

ظهير ايمن: رايمن جاديس ( فيلادلفيا يونيون )

مدافع وسط: ايريك جودوي ( فانكوفر وايتكابس )

مدافع وسط: لياندرو جونزالس بيريز ( اتلانتا يونايتد )

ظهير ايسر: علي عدنان ( فانكوفر وايتكابس )

وسط ميدان: جوناثان دوس سانتوس ( لوس انجلوس جالاكسي )

وسط ميدان: ( ادوارد اتويستا )

جناح ايمن: كارلوس فيلا ( لوس انجلوس جالاكسي )

صانع العاب: كارلس جيل ( نيو انجلاند ريفولوشين )

جناح ايسر: ايزيكيل باركو ( اتلانتا يونايتد )

رأس الحربة: راؤول ريدياز ( سياتيل سوندورز )

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