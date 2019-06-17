الصفحة الرياضية

غداً.. العراق يلاعب اليابان في ربع نهائي آسيا لشباب كرة الصالات


يواجه منتخب شباب العراق، نظيره الياباني، غداً الثلاثاء، في ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات المقامة منافساتها في مدينة تبريز الايرانية.

واكتملت صورة مواجهات الدور ربع النهائي في البطولة، فقد نجحت منتخبات إيران وتايلاند واليابان وإندونيسيا في التربع على صدارة مجموعاتها.

وفازت إيران بصدارة المجموعة الأولى متقدمة على أفغانستان، في حين تصدرت تايلاند المجموعة الثانية أمام لبنان، وجاءت اليابان في صدارة المجموعة الثالثة على حساب فيتنام، وحصلت إندونيسيا على صدارة المجموعة الرابعة أمام العراق.

وبهذا نجح منتخبي أفغانستان وفيتنام في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهما بالبطولة.

ويضم الدور ربع النهائية ثلاثة فرق من منطقة آسيان وفريقين من غرب آسيا إلى جانب فريقين من وسط آسيا وفريق من شرق آسيا.

وستقام مباراة ليوث الرافدين في تمام الساعة 12 و30 دقيقة ظهراً، غداً الثلاثاء. 

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