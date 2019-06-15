الصفحة الرياضية

رسمياً.. العراق يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لشباب كرة الصالات


ضمن منتخب شباب العراق لكرة الصالات، التأهل إلى دور ربع النهائي بكأس آسيا المقامة منافساتها في مدينة تبريز الايرانية.

وسيتواجد ليوث الرافدين في الدور المقبل، بعد فوز اندونيسيا على صين تايبيه 3-2 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت، وبالتالي فإن صين تايبيه غادرت البطولة بعد خسارتين متتاليتين.

وسيتنافس العراق واندونيسيا على صدارة الترتيب، عندما يتواجهان غداً الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً، وزعت على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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