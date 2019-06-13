الصفحة الرياضية

امر وزاري بتاهيل قبر عمو بابا واعادة اعماره


وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الخميس، باعادة اعمار قبر اسطورة الكرة العراقية، عمو بابا.

وذكر بيان عن مكتب رياض أن الاخير "تفقد، الحملة التطوعية لتنظيف قبر المرحوم عمو بابا وإزالة الحشائش والأوساخ، والتي نفذها قوات أمن الملاعب".

وتابع، أن "رياض قدم شكره وتقديره لافراد آمن الملاعب لما قدموه من خدمة تطوعية لإزالة الأوساخ والحشائش فضلا عن تنظيف الموقع في قبر المرحوم عمو بابا، عطفا لما قدمته الوزارة من تسهيلات إدارية لاقامة بطولة الشرطة العربية في الجودو في العاصمة بغداد، وطالب دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بتنسيق العمل مع أمانة بغداد- بلدية الغدير لإدامة الموقع وزراعته".

ووجه وزير الشباب والرياضة، وفقاً للبيان، بإعادة "تأهيل القبر وإعادة إعماره".

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