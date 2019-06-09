العراق يصطدم بالسعودية والكويت في غرب آسيا للناشئين

اجريت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين، اليوم الاحد، في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة 9 منتخبات.

واوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي السعودية والكويت، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والبحرين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وفلسطين وعمان.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الأول من البطولة على ثلاث مجموعات تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة وفي الدور الثاني يتم توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات جديدة تعتمد على ترتيب المنتخبات في الدور الأول.

واعتمد اتحاد غرب آسيا على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء ملعباً رسمياً للبطولة التي ستقام للفترة من 1-11 تموز المقبل.

وقرر الاتحاد الأردني اعتماد كرة "مولتن" الكرة الرسمية لبطولة غرب آسيا للناشئين.