فرنسا: الإفراج عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدون توجيه الاتهام إليه

أفرجت النيابة العامة في مدينة مرسيليا الفرنسية الجمعة عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الملغاشي أحمد أحمد ولم توجه تهما إليه، بعد استجوابه الخميس في شبهات فساد على خلفية فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة أخرى.

أطلقت النيابة العامة في مرسيليا سراح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد بدون توجيه الاتهام إليه الجمعة.

وخضع أحمد للاستجواب الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين ("شان") 2018 التي استضافها المغرب في مطلع العام المذكور. لكن الاتحاد الأفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".