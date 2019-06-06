اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لشبهة فساد

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنّ تم القبض على "أحمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صباح اليوم في باريس، لشبهة فساد مالية.

وبحسب المجلة، فإن "تم اعتقال أحمد في حوالي الساعة 8:30 صباحًا في فندق بيري في باريس، حيث سيخضع لتحقيقات من جانب المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية".

تقارير صحفية كشفت في 22 ايار الماضي، أنّ أحمد أحمد، مُتهم بالفساد وإساءة استخدام المنصب أمام "فيفا" في اذار الماضي، من قِبل الأمين العام السابق للاتحاد المصري عمرو فهمي.

وتتضمن الاتهامات التي أرسلها "فهمي" إلى "فيفا" دفع رشاوي بقيمة 20 ألف دولار، لعدد من رؤساء الاتحاد الإفريقية، ودفع مبالغ مالية لشركة تكتيكال ستيل الفرنسية الخاصة الأدوات الرياضية مع رفض عرض بمبلغ أقل بـ830 ألف دولار من شركة أخرى.