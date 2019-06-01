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القوة الجوية يهدد بالانسحاب من كأس العراق اذا لم يتم تاجيل مباراته مع النفط


طالب الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية لكرة القدم، بتأجيل مباراة إياب دور الربع النهائي لمسابقة الكأس، أمام فريق النفط يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب غياب تسعة لاعبين عن المباراة المهمة.

ويأتي طلب التأجيل بسبب غياب تسعة لاعبين عن الفريق، وهم كل من سعد ناطق وسامح سعيد ومحمد قاسم وكرار نبيل، لتواجدهم مع قائمة المنتخب التي ستواجه تونس ودياً يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى التحاق المحترفين السوريين مؤيد العجان وزاهر ميداني بمنتخب بلادهم تحضيراً لمباراة إيران الودية يوم الخميس، فضلاً عن غياب اللاعبين علي حصني بسبب الإصابة، وأحمد عبد الرضا لعدم الجاهزية، وأمجد راضي بسبب الإيقاف الآسيوي.

وستقدم إدارة القوة الجوية طلباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يوم غد الأحد، بخصوص تأجيل مباراة النفط، بسبب الغيابات المؤثرة والكبيرة بصفوف الفريق، في المقابل تلعب جميع الأندية الأخرى بصفوف مكتملة، وفي حال عدم موافقة الاتحاد العراقي على طلب التأجيل، فأن الفريق سيعلن انسحابه من مسابقة الكأس.

وذكر مدرب فريق القوة الجوية أيوب أديشو، بحسب بيان للنادي، أنه "لا يمكن خوض المباراة وسط هذه الغيابات المهمة في صفوفنا، وهي مباراة صعبة وقوية أمام فريق النفط الذي سيلعب بصفوف مكتملة عكس فريقنا، وبالتالي لا توجد عدالة، وستفقد المباراة متعتها ومنافستها المعتادة".

وتابع أديشو: "نطالب الاتحاد العراقي، بعزل مشاكلهم الإدارية مع إدارة القوة الجوية، عن فريق كرة القدم، لأننا تعرضنا قبل أيام إلى عقوبة غير مستحقة بحرمان اللاعب إبراهيم بايش لمباراة واحدة، لأسباب لا نعرفها، مجرد أنه قال لحكم المباراة كفى مجاملة، وبالتالي يجب عدم خلط الأوراق".

وأشار قائلاً: "أذا لم يتم تأجيل المباراة، فاننا سوف نحتفظ بلاعبي المنتخب الوطني الأربعة، ولن نسمح لهم بالذهاب مع المنتخب إلى تونس، لكوننا بحاجة ماسة إلى خدماتهم في هذه المباراة، والا فنحن سوف ننسحب من المسابقة".

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة.

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