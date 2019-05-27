الصفحة الرياضية

الكعبي يدعو وزارة الشباب للإسراع بأرسال القوانين الرياضية لإقرارها في البرلمان


دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وزارة الشباب والرياضة، للإسراع بأرسال قانوني الاندية والاتحادات الرياضية لإقرارها مع قانون اللجنة الأولمبية، فيما اكد ضرورة دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي ان الاخير "استقبل بمكتبه اليوم، المستشار حسن علي كريم رئيس لجنة الخبراء لدراسة المناهج للاتحادات الرياضية، لبحث متابعة مناهج وبرامج الاتحادات الرياضية وضرورة توفير التمويل المخصص لدعم نشاطاتها المحلية والدولية".

واوضح انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على تحديد يوم غدا الثلاثاء موعدا لبحث منهج اتحاد الكرة واتحاد العاب القوى لغرض دفع المستحقات الخاصة بهما، على ان يحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لمناقشة اتحاد المبارزة واتحاد كرة السلة لنفس الغرض".

واكد الكعبي، وفقاً للبيان، على ضرورة "دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري"، مشدداً على "وجوب توفير التخصيصات المالية اللازمة للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها السنوية والمعدة وفق الاسس العلمية في الاستحقاقات الوطنية والدولية".

ودعا الكعبي "الجهات المعنية بالإسراع في تخصيص المبالغ التي تحتاجها الاتحادات الرياضية"، داعياً وزارة الشباب والرياضة إلى "الإسراع بأرسال مشروعي قانوني الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية الى مجلس النواب لغرض اقرارهما دفعة واحدة مع قانون اللجنة الاولمبية".

وشدد الكعبي، على ضرورة "اقرار القوانين اعلاه خلال الاسبوع الاول من عمل المجلس بعد ايام عيد الفطر المبارك، لأهميتها الكبرى في مؤسسة الحركة الرياضية في العراق واستقطاب الخبرات العلمية والرياضية من داخل وخارج العراق والتي عانت من سياسة الاهمال طيلة العقود الماضية".

واثنى الكعبي على "الدور الكبير للجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب عباس عليوي، الحريصة دوما على اعادة الاستقرار وتصحيح مسار هذا القطاع المهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكعبي يدعو وزارة الشباب للإسراع بأرسال القوانين الرياضية لإقرارها في البرلمان
الاتحادات الرياضية ترفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة
عبد المهدي يصادق على صرف منحة اللجنة الأولمبية
مأساة منتخب الناشئين.. المدرب يدفع من جيبه الخاص لاضاءة ملعب التدريبات
الاتحاد الاسيوي يغرم نادي الزوراء لاسباب تتعلق باللعب النظيف
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب ذوب آهن الايراني بتغيير ملعب كربلاء الدولي
المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية
بالوثائق.. مستشار عبد المهدي يرد على الاولمبية
تحديد موعد اعلان قائمة اسود الرافدين لمباريات حزيران المقبل
العراق ينسحب من بطولة العرب لبناء الأجسام بسبب "ظلم تحكيمي"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك