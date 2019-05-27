الكعبي يدعو وزارة الشباب للإسراع بأرسال القوانين الرياضية لإقرارها في البرلمان

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وزارة الشباب والرياضة، للإسراع بأرسال قانوني الاندية والاتحادات الرياضية لإقرارها مع قانون اللجنة الأولمبية، فيما اكد ضرورة دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي ان الاخير "استقبل بمكتبه اليوم، المستشار حسن علي كريم رئيس لجنة الخبراء لدراسة المناهج للاتحادات الرياضية، لبحث متابعة مناهج وبرامج الاتحادات الرياضية وضرورة توفير التمويل المخصص لدعم نشاطاتها المحلية والدولية".

واوضح انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على تحديد يوم غدا الثلاثاء موعدا لبحث منهج اتحاد الكرة واتحاد العاب القوى لغرض دفع المستحقات الخاصة بهما، على ان يحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لمناقشة اتحاد المبارزة واتحاد كرة السلة لنفس الغرض".

واكد الكعبي، وفقاً للبيان، على ضرورة "دعم الاتحادات الرياضية وضمان استقلالها المالي والاداري"، مشدداً على "وجوب توفير التخصيصات المالية اللازمة للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها السنوية والمعدة وفق الاسس العلمية في الاستحقاقات الوطنية والدولية".

ودعا الكعبي "الجهات المعنية بالإسراع في تخصيص المبالغ التي تحتاجها الاتحادات الرياضية"، داعياً وزارة الشباب والرياضة إلى "الإسراع بأرسال مشروعي قانوني الاندية الرياضية والاتحادات الرياضية الى مجلس النواب لغرض اقرارهما دفعة واحدة مع قانون اللجنة الاولمبية".

وشدد الكعبي، على ضرورة "اقرار القوانين اعلاه خلال الاسبوع الاول من عمل المجلس بعد ايام عيد الفطر المبارك، لأهميتها الكبرى في مؤسسة الحركة الرياضية في العراق واستقطاب الخبرات العلمية والرياضية من داخل وخارج العراق والتي عانت من سياسة الاهمال طيلة العقود الماضية".

واثنى الكعبي على "الدور الكبير للجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب عباس عليوي، الحريصة دوما على اعادة الاستقرار وتصحيح مسار هذا القطاع المهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".