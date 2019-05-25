الصفحة الرياضية

الاتحادات الرياضية ترفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة


رفعت الاتحادات الرياضية، دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بسبب "تدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية وخلق حالة من الفوضى غير المبررة".

وذكر بيان عن الاتحادات الرياضية أن "الاتحادات الرياضية، عقدت مساء اليوم الجمعة، اجتماعها التشاوري الثاني وذلك للتباحث حول اخر مستجدات الوضع الرياضي نتيجة الازمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

واوضح البيان، أن "الاجتماع تمخض عن مجموعة من التوصيات وكما يلي:

1-نثمن جهود هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالعمل على تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.

2-دعم موقف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمطالبتها الحكومة العراقية إعادة النظر بالضوابط والاليات التي اقرتها اللجنة الخماسية الخاصة بتنفيذ قرار رقم 140 لسنة 2019 وذلك لتدخلها في استقلالية عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبما يخالف القوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية.

3-دعم موقف رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية برفض الضوابط والاليات التي اقترحتها اللجنة الخماسية، وتاكيد عدم استجابة الاتحادات للتعامل مع اية قرارات تصدر خارج اطار القوانين والانظمة المرعية .

4- نرى ان مناقشة المناهج السنوية من الخبراء والمختصين وبما يتفق مع ستراتيجية الحكومة العراقية بأنها حالة ايجابية وصحية في اطار تنظيم العمل الرياضي، وفي هذا الخصوص تفوض الاتحادات الرياضية الوطنية السيد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بتسمية اللجنة الفنية من الخبراء والاكاديمين ذو الاختصاص بالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة على ان تمارس اعمالها اعتبارا من 2019/5/30 في مقر اللجنة الاولمبية وبالتنسيق مع الامين العام والامين المالي وفق جدول معلن يحدد فيه تواريخ مناقشة كل اتحاد.

5-مناشدة الحكومة العراقية باطلاق المنحة المالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ضمن الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2019 ،والنظر بجدية للاثار السلبية التي رافقت ايقاف الصرف بتعطيل الانشطة الرياضية داخليا وخارجيا، ومطالبة الجهات الحكومية بالنظر الى المعاناة التي يمر بها العاملين في اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية نتيجة توقف مخصصاتهم المالية منذ اكثر من شهرين.

6-رفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتدخلاته المستمرة في استقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية وخلق حالة من الفوضى غير المبررة وعدم استجابته لاي حالة تنظيمية تتوافق مع الانظمة والقوانين، وفي هذا الخصوص قررت الاتحادات الرياضية تفويض المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بمخاطبة الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية الدولية وذلك لايقاف التدخلات غير القانونية من قبل وزير الشباب والرياضة.

7- نؤكد موافقتنا على كل الضوابط والاليات الادارية والمالية التي تقترحها الحكومة العراقية لتنظيم العمل في المؤسسات الرياضية وبما يتوافق مع القوانين العراقية واللوائح الدولية ،واهم الاسباب التي ادت الى غيابها هو عدم تشريع القوانين الرياضية وغياب البرنامج الحكومي للقطاع الرياضي بالسنوات الماضية وفقدان التكامل بالعمل الرياضي بين المؤسسات الرياضية كافة ( وزارة ، اولمبية،اتحادات،اندية). 

8- نشدد مرة اخرى على احقية الحكومة العراقية في مراقبة المال الحكومي للحركة الاولمبية في العراق وبما يتفق مع القوانين العراقية بهذا الخصوص.

وحضر الأجتماع التشاوري الثاني 33 اتحاداً رياضياً وهم:

اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة اليد، اتحاد كرة الطائرة، اتحاد الأثقال، اتحاد المصارعة، اتحاد الرماية، اتحاد الفروسية، اتحاد القوس والسهم، اتحاد الشراع والألعاب المائية، اتحاد السباحة، اتحاد التجذيف، اتحاد الدراجات، اتحاد الملاكمة، اتحاد التنس، اتحاد كرة الطاولة، اتحاد البيسبول، اتحاد الكانوي، اتحاد المواي تاي، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد تنس القدم، اتحاد الكيوكوشنكاي، اتحاد البليارد، اتحاد الجوي، اتحاد الكيك بوكسنغ، اتحاد الكراتيه، اتحاد الكونغ فو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد الاسكواش، اتحاد القوة البدنية، اتحاد الشطرنج، اتحاد البولنغ، اتحاد الرحالة، اتحاد الشركات، الكرة العابرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحادات الرياضية ترفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة
عبد المهدي يصادق على صرف منحة اللجنة الأولمبية
مأساة منتخب الناشئين.. المدرب يدفع من جيبه الخاص لاضاءة ملعب التدريبات
الاتحاد الاسيوي يغرم نادي الزوراء لاسباب تتعلق باللعب النظيف
الاتحاد الاسيوي يرفض طلب ذوب آهن الايراني بتغيير ملعب كربلاء الدولي
المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد شرعية انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية
بالوثائق.. مستشار عبد المهدي يرد على الاولمبية
تحديد موعد اعلان قائمة اسود الرافدين لمباريات حزيران المقبل
العراق ينسحب من بطولة العرب لبناء الأجسام بسبب "ظلم تحكيمي"
اتحاد الكرة يستدعي نجل الرئيس على خلفية مهاجمته الحكام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك