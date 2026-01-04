سباق "رئاسة الجمهورية": 30 مرشحاً بينهم 5 نساء.. وباب التقديم يغلق غداً

تشهد الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي حركة دؤوبة مع توافد عدد كبير من الطامحين لمنصب رئيس الجمهورية لملء استمارات الترشح، وسط أجواء سياسية تترقب حسم هذا الملف السيادي.

في سياق التنافس، قدم كل من آسو فريدون (كمرشح مستقل) والنائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داودي أوراق ترشحهما رسمياً إلى المنصب صباح اليوم الأحد.

وتستمر الدائرة القانونية في البرلمان باستلام وتدقيق الطلبات لضمان مطابقتها للمواصفات القانونية.

وكشف مصدر نيابي أن عدد الذين ملأوا استمارات الترشح وصل حتى الآن إلى 30 شخصاً، من بينهم 5 نساء، مبيناً أن هذا العدد مرشح للارتفاع قبل إغلاق باب الترشح بنهاية الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاثنين.

شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية (وفقاً للمادة 68 من الدستور العراقي):

-أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

-أن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين عاماً من عمره.

-أن يكون ذا سمعة طيبة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل، ومعترفاً بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

-غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

-ألا يكون مشمولاً بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.