التقارير

تقرير: حكومة الإحتلال تبحث خيارات المواجهة مع حزب الله بعد انتهاء مهلة نزع السلاح


أفادت القناة 14 العبرية بأن انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حزب الله دون أي تغيير فعلي على الأرض، أعاد النقاش داخل إسرائيل حول احتمال الانتقال إلى مواجهة عسكرية مع الحزب، فبحسب ما نقلته القناة، أكد العميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي أورين سولومون في مقابلة أن انتهاء المهلة لا يعني تلقائيا بدء عملية عسكرية فورية.

وتابع، كان انتهاء الإنذار سيؤدي إلى تحرك مباشر، لكن في قضايا الأمن القومي لا تُتخذ القرارات بهذه الطريقة"، مشيرا إلى وجود متغيرات عديدة تؤثر على القرار، أبرزها العلاقات الدولية والتنسيق مع الولايات المتحدة، الذي ازداد عمقا بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بإيران.

كما أوضح سولومون أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد لمختلف السيناريوهات، موضحا أن الخيارات تشمل توجيه ضربات نارية واسعة، أو خوض أيام قتال محدودة، إضافة إلى التحضيرات لاحتمال تنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية إذا اتّخذ القرار السياسي بذلك.

وحذر سولومون من الوقوع في وهم الاطمئنان نتيجة النجاحات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات كبيرة.

وبيّن إن الحزب يحتفظ بآلاف الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى ترسانة صاروخية واسعة، مشيرا إلى أن قوة "الرضوان" خضعت لعمليات إعادة تنظيم وتأهيل، ليس على البر فقط بل أيضا في المجال البحري.

وأضاف أن أي مواجهة محتملة مع حزب الله ستكون أكثر تعقيدا، وقد تتضمن احتكاكات واسعة وخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن الحرب المقبلة، إن وقعت، ستكون أشد قسوة من المعارك التي شهدتها غزة.

فيما ختم سولومون بالتأكيد أن إسرائيل لا تستطيع "تدمير حزب الله بالكامل"، لكنها قادرة على إلحاق أضرار جسيمة به وفرض أثمان باهظة، مشددا على أن النقاش الحقيقي داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتركز حاليًا على توقيت المواجهة وشكلها وحدودها، لا على مبدأ الاستعداد لها.

وجاء هذا التقييم في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، ومع تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن فشل المسار السياسي والدبلوماسي في فرض نزع سلاح حزب الله، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية الدقيقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير: حكومة الإحتلال تبحث خيارات المواجهة مع حزب الله بعد انتهاء مهلة نزع السلاح
كيف تحول منصب رئيس الجمهورية إلى فتيل أزمة بين الحزبين الكرديين وبغداد؟
قرار فرض الضريبة على كارتات الاتصالات.. كم سيدفع المواطن وكم ستربح الموازنة؟
مليارات ومافيات الموانئ العراقية.. لماذا يُفتح الملف الآن وكم خسر العراق من تهريب النفط والبضائع ومن وراءه؟
ركود اقتصادي يضغط على الأنبار مع تأخر الرواتب وتراجع القدرة الشرائية
تطلب ربع تريليون دينار.. شركة نفطية عراقية "تعمل مجانا" في حقل القيارة لتسيير اعمال تاجر "اسطول الظل" المعاقب
الملف السني بين النفوذ الخارجي وولادة الحكومة..زيارات الدوحة تثير جدلًا واسعاً في بغداد
تبادل اتهامات بين وزارة الكهرباء ورئيس جمعية الإسكان.. والنتيجة: 4000 موظف بلا أراضٍ ولا أموال
سلطات شكلية وجولاني مهيمن..سوريا بين “بندقية للإيجار” وصراع القوى الإقليمية
مبعوث أمريكا توم باراك يقرّ بانهيار مشروعهم في العراق
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك