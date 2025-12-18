التقارير

ركود اقتصادي يضغط على الأنبار مع تأخر الرواتب وتراجع القدرة الشرائية


تشهد محافظة الأنبار، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة ركود اقتصادي متزايدة، تعكس نفسها بوضوح في حركة الأسواق والمعارض وقطاع العقارات، وسط تراجع في القدرة الشرائية وتأخّر في صرف رواتب الموظفين، ما أدّى إلى إرباك دورة الإنفاق والاستهلاك في واحدة من أكبر المحافظات مساحة وأكثرها اعتمادًا على السوق المحلية.

قال الأستاذ أحمد عباس، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الفلوجة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ "محافظة الأنبار تشهد حالة ركود اقتصادي واضح، ولا سيّما في قطاعات الأسواق والمعارض التجارية وقطاع العقارات"، مبينًا أنّ "هذا الركود يتمثّل بتراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي داخل المحافظة".

وأوضح عباس أنّ "السبب الرئيس لهذا الركود يعود إلى ارتفاع معدّلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية لأبناء المجتمع الأنباري، ولا سيّما مع تأخّر صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة المركزية"، لافتًا إلى أنّ "ذلك أدّى إلى خلل واضح في دورة الإنفاق والاستهلاك".

وأضاف أنّ "شريحة واسعة من المواطنين تعتمد بشكل أساسي على الراتب الشهري، وعند تأخّره تنعكس الآثار السلبية بشكل مباشر على حركة الأسواق المحلية"، مشيرًا إلى "حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها العراق عمومًا، وما يرافقها من تقلبات في القوة الشرائية بين فترة وأخرى".

وأشار عباس إلى أنّ "هذه الأوضاع أثّرت بشكل خاص على قطاع العقارات، حيث تراجعت عمليات البيع والشراء نتيجة ضعف ثقة المواطنين بالسوق"، موضحًا أنّ "الإجراءات الحكومية التي ألزمت المواطنين بإيداع مبالغ مالية كبيرة تتعلّق بعمليات بيع وشراء الدور السكنية ساهمت بدورها في زيادة حالة التردّد والجمود في هذا القطاع".

وختم الأستاذ أحمد عباس تصريحه لـ"بغداد اليوم" بالتأكيد على أنّ "محافظة الأنبار، رغم كونها أكبر محافظات العراق مساحة، بدأت تعاني من مشكلات اقتصادية متفاقمة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية".

تُعدّ الأنبار من المحافظات التي يعتمد جزء كبير من نشاطها الاقتصادي على رواتب الموظفين والتجارة الداخلية وحركة الإعمار والخدمات، الأمر الذي يجعلها شديدة التأثّر بأي تأخير في صرف الرواتب أو ارتفاع في معدّلات البطالة أو تراجع في ثقة المواطنين بسوق العقارات. ومع تراكم هذه العوامل في فترة واحدة، تتعمّق حالة الركود في الأسواق، وتتضرّر شرائح واسعة من أصحاب المحال والتجّار وصغار المستثمرين، في مشهد يعكس هشاشة البنية الاقتصادية المحلية أمام أي اضطراب في دورة الدخل والإنفاق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ركود اقتصادي يضغط على الأنبار مع تأخر الرواتب وتراجع القدرة الشرائية
تطلب ربع تريليون دينار.. شركة نفطية عراقية "تعمل مجانا" في حقل القيارة لتسيير اعمال تاجر "اسطول الظل" المعاقب
الملف السني بين النفوذ الخارجي وولادة الحكومة..زيارات الدوحة تثير جدلًا واسعاً في بغداد
تبادل اتهامات بين وزارة الكهرباء ورئيس جمعية الإسكان.. والنتيجة: 4000 موظف بلا أراضٍ ولا أموال
سلطات شكلية وجولاني مهيمن..سوريا بين “بندقية للإيجار” وصراع القوى الإقليمية
مبعوث أمريكا توم باراك يقرّ بانهيار مشروعهم في العراق
ماذا يحدث في خبات باربيل؟
بعد توجيهات رئيس الوزراء.. مقاولون: أين اموالنا؟.. جباية الكهرباء "مصيرها مجهول" والمشاريع مهددة بالتوقف
سنوات من الاختراق.. تحقيق عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل تجسس حماس على 100 ألف جندي وعتادهم
الناجية الوحيدة من مجزرة حديثة: هذه تفاصيل الجريمة الحقيقية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك