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ما هي قصة الطالقاني؟


تداولت في الأوساط الإعلامية كثيرا اخبارا عن صدور امر قبض ومنع سفر بعد هروب مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في محافظة النجف، الى جهة مجهولة وسط انباء عن اعتقاله في السليمانية.

تفاصيل القضية 

ونشرت وسائل إعلامية وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، تتضمن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني. 

وطبقا للوثائق، فأن "قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". 

وبينت، أن "المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الأخيرة".

 وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه: 

1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.

 

 

وداهمت قوة أمنية تابعة لوحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف بهدف اعتقال رئيسه زيد الطالقاني.

 وبحسب مصدر امني فأن "القوة قامت بسحب أفراد الحماية الأمنية كافة ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة في المركز، ومع ذلك، لم يتم القبض على الطالقاني نظرًا لعدم تواجده في المركز وقت المداهمة".

 ووردت انباء نقلا عن مصدر مطلع، امس، باعتقال الطالقاني في محافظة السليمانية. 

وذكر المصدر ، إن "هناك أنباءً تفيد باعتقال زيد الطالقاني في مدينة السليمانية وفق مذكرة قبض"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، الا ان السلطات الأمنية في السليمانية نفت أنباء اعتقاله.

 جاء ذلك بعد تسريب تسجيل صوتي للطالقاني تحدث بسلبية عن نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع وعن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، لافتا الى ان "ابو شبع لن ينفذ أي شي للمحافظة، واي قرار يصدره ينفذ عكسه". 

وبحسب وسائل إعلامية ان "الطالقاني انشأ كروب على واتساب واطلق عليه (مركز الرافدين للحوار)، والذي يقوده شاب غامض يتواجد فيه كبار المسؤولين في الدولة العراقية وأعضاء مجلس نواب ومحافظين ووكلاء وزارات، حيث التقى الطالقاني بكبار الشخصيات السياسية، ويوفد أعضاء الكروب الى خارج البلاد برفقة وزراء ومسؤولين لحضور مؤتمرات وحوارات حكومية رسمية.

كما عقد ورشة عمل عن قانون الانتخابات استضافة أعضاء مجلس وزراء ووزراء ومستشارين لرئيس الجمهورية وغيرهم من السياسيين.

 من اين يتم تمويل هذا الكروب وكيف يدخل اعضاءه لمناقشة أي مسؤول وحضور مؤتمرات مهمة داخل المنطقة الخضراء؟

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