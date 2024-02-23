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واشنطن تقيد العراق بسطوة الفيدرالي.. تلاعب بمقدرات البلد وهيمنة على السيادة المالية


بمبدأ تضييق الخناق من جميع الجهات، تواصل الولايات المتحدة الامريكية التلاعب بمقدرات العراق الحيوية بين فترة وأخرى، وبالتوازي مع الاحداث المهمة التي تطرأ على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، بالنظر الى الدكتاتورية التي تمضي بها واشنطن تجاه البلد عبر البنك الفيدرالي، وتأخير ارسال أموال العراق من تصدير النفط لغرض احداث ازمة سيولة تعرقل عمل الحكومة، لاسيما ازمة تأخر اطلاق رواتب الموظفين المتكررة نتيجة؛ تقليل الاطلاقات المالية من أمريكا بالرغم من ارتفاع رصيد البلد المالي خلال الفترة الماضية، وسط دعوات عديدة لضرورة تحرك الحكومة نحو تحقيق السيادة الاقتصادية وفك الهيمنة الامريكية. 

*السيادة المالية ؟ 

وبالحديث عن هذا الملف، يتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة على أموال العراق عبر البنك الفيدرالي، فيما اكد ان واشنطن تبتدع الذرائع للسيطرة على جملة ملفات.  

ويقول الجبوري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أمريكا تحاول اجبار البلد على دفع ثمن التضامن مع القضية الفلسطينية وموقف الضد من الكيان الصهيوني"، لافتا الى ان "تحقيق الاستقلال الاقتصادي امر في غاية الأهمية بالنسبة لتطور الاقتصاد العراقي".  

ويتابع، ان "احد أسباب ازمة ارتفاع السعر الموازي لصرف الدولار هو تدخلات الفيدرالي الامريكية الذي يتخذ القرارات ويفرض العقوبات"، مضيفا ان "أمريكا تتحكم بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار من خلال العديد من المخططات التي تتبعها".  

ويختتم الجبوري حديثه ان "واشنطن تحاول دائما التأثير على خطوات الحكومة التي تسعى لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والعسكري للبلد"، متهما "الولايات المتحدة الامريكية بالهيمنة على أموال العراق من خلال البنك الدولي الفدرالي".     

*مؤامرة واشنطن؟ 

الى ذلك، يحذر الخبير الاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم الخميس، من مخطط الاستيلاء على اموال النفط العراقي من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما كشف تفاصيل مؤامرة على الاقتصاد العراقي. 

ويقول الكناني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "العقوبات التي فُرضت على المصارف العراقية ساهمت في ازمة سيولة للدولار في الأسواق المحلية"، مشيرا الى ان "هنالك مخاوف من إيقاف تصدير أموال بيع النفط الى البلد".  

ويتابع، ان "عقوبات الفيدرالي على المصارف العراقية غايتها فائدة باقي المصارف العربية التي تتشارك مع واشنطن"، لافتا الى ان "هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على الاقتصاد العراقي لاتزال مستمرة لغاية الان".  

ويردف الكناني حديثه، ان "الولايات المتحدة الامريكية أصدرت عقوبات بحق 26 مصرفا لغاية الان"، معتبرا ان "عملية إيقاف هذه المصارف غير مبررة ولا توجد أسباب الى اتخاذ إجراءات بحقها". 

 

 وتستمر الولايات المتحدة الامريكية بفرض السطوة على العراق في العديد من الملفات الحيوية ومنها السطوة على توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط ابتزاز واضح لتمرير العديد من الملفات، او التلاعب بورقة الدولار التي تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة.

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واشنطن تقيد العراق بسطوة الفيدرالي.. تلاعب بمقدرات البلد وهيمنة على السيادة المالية
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