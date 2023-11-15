التقارير

من يقف خلف ستار التسول؟ الجزء 3/ أسباب التسول و طرق الحد من هذه الظاهرة. 


 

إنتصار الماهود ||

 

كي نعالج المشكلة هذه، علينا اولاً  أن نشخص العلل، لم يتسول الانسان ما هي أسبابه، ثم نقترح بعض الحلول عسى ولعل، أن هنالك آذان صاغية لنا، وعيون حريصة على وطنها تقرأ كلماتنا، وعقل مستنير يطبق رؤيتنا. 

*ما هي اسباب التسول؟ 

1. الفقر، حيث قفزت نسبة الفقر في المناطق الفقيرة والعشوائية، في العراق الى 20% بالمئة وهذه نسبة لا يستهان بوجودها. 

2. البطالة وهي لا تفرق بين أمي، و صاحب شهادة جامعية، فالبطالة قفزت الى 30% في السنوات الاخيرة، وأصبح صعبا الحصول على تعيين، في الدوائر الحكومية، إضافة لضعف القطاع الخاص أو إنعدامه اصلا، وعدم وجود معامل أو مصانع أهلية، تمتص هذه النسبة الكبيرة من العاطلين . 

3.سهولة الكسب السريع، فمن يمتهن التسول كمعدل من العينات، التي تحدثت معها شخصيا، وفي أماكن مختلفة من بغداد، تتراوح بين 40-70  الف دينار في اليوم، أي ما يعادل أكثر من 1500000 في الشهر، دون إلتزام أو مسؤولية قانونية. 

4. الهروب من الأهل المعنفين أو المنفصلين، فكثرة المشاكل في المنزل المفكك أسريا، تدفع الأولاد الى الهروب وإن كان مؤقتا للشارع، ثم ما يلبث هذا الفتى حتى يجد نفسه ضمن أحد عصابات التسول. 

تلك وبإختصار أبرز الأسباب للتسول، أما كيفية معالجته فتتلخص بنقاط بسيطة جدا: 

1. شمول المتسولين براتب، ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية، وهو ما يضمن عيشه الكريم. 

2. زيادة التوعية بجريمة التسول وتوابعها. 

3.تشديد العقوبات القانونية على المتسولين، ومن يقف خلفهم، فليس من المعقول أننا في نهاية العام 2023،ولا زلنا نحتكم لمادة قانونية شرعت في العام 1969، أي أكثر من 54 عاما!  . 

4. توفير أماكن تاهيل و إرشاد للمتسولين، كبارا وصغارا فهؤلاء هم ضحايا لظروف صعبة، وهم أكثر طبقة في المجتمع، تحتاج الدعم والتأهيل النفسي والمادي. 

5. ملاحقة العصابات المنظمة التي تدير مهنة التسول، ومعاقبتها قانونيا حتى تكون عبرة لغيرها. 

 

 لايوجد لدينا احصاءات رسمية لعدد المتسولين، أو جنسهم او أعمارهم، لكن من خلال مشاهداتي ولمدة طويلة، رأيت أن معظمهم من الأحداث، الفتية أكثر من الفتيات، والنساء ممن يحملن أطفالا أكثر من الرجال، أي الفئة المستضعفة. 

وفي الختام رسالة من مواطنة بزعانة، الى وزارة الداخلية بوركت  جهودكم المبذولة، من أجل تحقيق الأمن الداخلي في وطننا فنحن نرى بأم أعيينا ما تحقق خلال هذه الفترة الوجيزة من عمر الحكومة من إنجازات تحسب لكم وجهود جبارة في الحفاظ على أن وأمان المواطن وكيف تعمل العيون الساهرة رغم التحديات الكبيرة والضغوطات التي يتعرض لها صباط ومراتب وزارة الداخلية ونحن فخورون بما قدمتم ، لكننا نطمح منكم أكثر من ذلك بكثير، فنحن نعرف مقدرتكم وإصراركم على تحقيق الأم،  وحماية المواطن، ونعرف أن لا حدود لإخلاصكم للعراق ولشعبه، وانتم أهل لهذه الثقة التي وضعت فيكم. 

وبقت يم مروتكم حبوبة شتكولون؟؟.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من يقف خلف ستار التسول؟ الجزء 3/ أسباب التسول و طرق الحد من هذه الظاهرة. 
استخدام الدين في الحروب هدف لتحقيق النصر..!
مطرقة الاتحادية تُبعثر القوى السنية والبرلمان يبحث عن رئيس.. 5 أسماء مطروحة
لماذا تخشى أمريكا “حزب الله” ؟ وهل سيكون الرد لدعمها اسرائيل تدمير قواعِدها في العِراق وسورية وإغلاق باب المندب؟
المحكمة الاتحادية "تعدم" الحلبوسي سياسياً.. مطرقة "الدكتاتور" تكسر و"كوارثه" تُفضح
الرد على قرارات الخُمَّة العبرية بنداً بَند..! 
كردستان يمول "إسرائيل" بالنفط قريباً.. أرقام تكشف المستور وتساؤلات عن موقف بغداد
الانتخابات على الأبواب وهناك تقصير
من يقف خلف ستار التسول/الجزء 2 / ماعلاقة التسول بالمخدرات وتجارة البشر؟
قِمَّة الرياض ليسَت عربية..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك