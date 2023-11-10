قمم (السعودية )الثلاث..الشكر (موصول)الى فلسطين التي جمعتنا

محمود الهاشمي ||

1-تستضيف المملكة العربية السعودية 3 قمم هامة في اليومين المقبيلن، موضوعها الأساسي الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/الماضي.

2-القمة الأولى التي تشهدها الرياض هي القمة السعودية الافريقية، وتضم كلا من السعودية والدول الأفريقية، الجمعة، وتشارك فيها دول معنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مثل مصر، وستكون هامة فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة

3-القمة الثانية تجري السبت لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي، وهي أيضا قمة طارئة لبحث التطورات في غزة والهجمات الاسرائيلية المتصاعدة، ومن المنتظر مشاركة قرابة 57 دولة إسلامية في القمة

4-الثالثة هي القمة العربية الطارئة، وموضوعها الاساسي ايضا التطورات الجارية في قطاع غزة وسبل التوصل لوقف إطلاق نار عاجل وادخال المساعدات الانسانية وايجاد حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وينتظر أن يشارك فيها معظم الدول العربية.

5-تعد مسألة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة من أبرز المواضيع التي سيتم الدعوة لها في القمم، فضلا عن مسألة حل القضية الفلسطينية

6-في قمة اليوم السعودية الافريقية قال محمد بن سلمان (ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي، وضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".

7-الشخصيات التي ستحضر القمم الثلاث

تؤمن ب(وقف اطلاق نار )فوري وتقديم المساعدات لاهالي غزة وايجاد حل للقضية الفلسطينية .

8-مصر والاردن محرجة جدا وتخشى الضغوط الداخلية ،وتطالب ب(بوقف فوري لاطلاق النار )

9-تركيا وايران اعلنا عندموقفهما مسبقا وحماسهما لوقف عاجل لوقف اطلاق النار وكذلك الامارات وقطر .

10-امريكا في حرج شديد وبايدن قال بالامس (الحرب طالت )والقى باللوم على

(نتنياهو )

11-السعودية ترى في القمم انتصارا لها ،فلم تخسر الشعب الفلسطيني ولاالعربي ولاالاسلامي ولاالاميركي

وستفرض شروطها على امريكا ان ذهبت للتطبيع .

12-امريكا ترى بالسعودية مكانا جيدا للقمم وحل ازمة المعركة لان السعودية مصمونة الولاء لها .

13-اذا تم الاعلان عن وقف اطلاق النار في القمم الثلاث فتكون قارة اسيا وافريقيا قد حددت موقفها من الحرب وكذلك الدول الاسلامية .

14-قصف المستشفيات من قبل الصهاينة

افقدهم اخر من يقف معهم .

15-الاشتباكات القريبة فرصة للمقاومة ان توقع فيهم خسائر كبيرة وتفقد العدو الاستفادة من الطيران وتجعل السلاح الخفيف سيد الميدان .

16-الكتاب الاميركان يؤكدون ان اسرائيل باتت عبأ على امريكا والغرب .

17-ظروف الحرب العالمية الاولى والثانية التي شجعت الغرب ان يصنع اسرائيل ويدفع باليهود الى فلسطين ،قد تغيرت وبات الغرب يشجع اليهود بالعودة الى بلدانهم القديمة فقد تحولوا الى (مشكلة).

18-قرار القمم الثلاث فيه رضا اميركي

غربي فقد باتت المعادلة اما بقاء الحرب واضعاف امريكا او انهاء الحرب وزوال اسرائيل .

19-شكرا لفلسطين التي جمعتنا وفرقت عدونا .

20-غزة انتصار الدم على البندقية .

21-شكرا للاعلام الذي اوصل مظلومية غزة الى اقصى الارض .