كيف ستنتهي معركة (طوفان الاقصى )؟

محمود الهاشمي ||

1-ان زمن المعركة جاء وفق الظروف الاتية

-تطور الالة العسكرية للمقاومة .

-سلسلة انتصارات حققتها المقاومة

-ثقة العالم بخطاب المقاومة

-تداول ادبيات قديمة لليهود بان دولهم لاتدوم 80عاما .

-بدء اعداد كبيرة

-الانهيارات السياسية للكيان الصهيوني

-انسحاب امريكا من منطقة الشرق الاوسط وهزائمها المتتالية .

-الحرب الاوكرانية الروسية

-حاجة دول الغرب للطاقة في الشرق الاوسط بعد ان تم توقفها من قبل روسيا

الى اوربا .

-تمدد النفوذ الصيني الى منطقة الشرق الاوسط ليسجل الرقم الاكبر بالميزان التجاري مع دول المتطقة

-خسارة النفوذ الغربي والاميركي بافريقيا .

-تصاعد اليسار في اميركا اللاتينية .

-التغيير الدموغرافي في المجتمعات الغربية بسبب الهجرات الواسعة من دول اسيا وافريقيا وبينهم عدد كبير من المسلمين والمعانين من الاستعمار الغربي

وهولاء حتما يناصرون القضية الفلسطينية .

-صعود شخصيات مسلمة وعربية الى مناصب عليا في العالم وهؤلاء يناصرون القصية الفلسطينية .

-انزعاج امريكا من سلوك اليمين الاسرائيلي سواء على مستوى الداخل او مع الشعب الفلسطيني .

وفقا للنقاط اعلاه

1-ان معركة طوفان الاقصى سجلت انتصارا مبهرا للعالم وصدعت الداخل الصهيوني

الذي اكتشف انهم برعاية اكذوبة التفوق .

2-وصول ابطال المقاومة الى نقاط تبعد عن غزة بعشرات الكيلو مترات وصولا للنقب وقتل الجنود الصهاينة واسرهم والاستحواذ على ملفات مهمة ..يكشف ان الداخل الامني الصهيوني مكشوفا امام المقاومة .

2-قد يبدو الغرب داعما لاسرائيل في حربها ضد المقاومة ولكن هو دعم مؤقت حيث بدأ يتراجع شيأ فشيأ .

3-تصاعد الاحتجاجات في دول التطبيع وخاصة في الاردن ومصر والضغط على

السلطة الحاكمة .

4-رغم مرور (33)يوما على معركة (طوفان الاقصى )الا ان المقاومة مازالت تمتلك المبادرة بالهجوم .

5-خارطة دولة الاحتلال صغيرة وتقدر ب(16) الف كم2 فقط وفر فرصة للمقاومة ان تطال الابعد من مناطقهم

6-اسرائيل محاطة بدول في خصومة شديدة معها بما في ذلك مصر والاردن .

7-استهداف القواعد الاميركية ومصالح امريكا بالمنطقة اقلق امريكا وصغّر من حجمها امام العالم .

8-المقاومة تقاتل المعسكرات الصهيونية

واسرائيل تهاجم المدنيين وهذه المعادلة

فيها غلبة لصالح المقاومة لان النصر يتكون من الانتصار على الجيوش وليس على المدنيين .

سيناريوهات لما بعد الحرب

1-هزيمة المقاومة في غزة واستيلاء الجيش الصهيوني على غزة ..وهذا السيناريو مستبعد لامرين الاول

ان المقاومة ومنذ (33)يوما تقاتل ببسالة وتمسك بالارض وتنزل الخسائر بقوات العدو.

والثاني ان المقاومة لم تقاتل لوحدها بل ان الفصائل جميعها بالمنطقة تقاتل معهم

ولماتزل لم تدخل المعركة وبامكانها ان تغير بمعادلة الحرب .

2-ان تصبح غزة تحت وصاية السلطة الفلسطينية وهذه معادلة معقدة لتنافر

عقيدة غزة عن الضفة ثم الخشية ان تصبح الضفة تحت وصاية عقيدة غزة المقاومة .

3-ان يتم تهجير اهالي غزة الى مصر ،وهذا الامر رفضه المصريون والاردنيون معا ،.ثم يفرضه (الغالب ) والجيش الصهيوني مازال خاسرا .

4-حل الدولتين وانشاء دولتين متجاورتين

عربية وعبرية وهذا السيناريو فيه قضيتان

الاولى ان الثقافة الصهيونية لاتقبله وهم الذين يخططون باوهامهم لدولة يهودية

تمتد من النيل الى الفرات !!

والثانية ان الفلسطيني وان رضي (مؤقتا)

بهذا المشروع لكنه حتما سيخطط لاستعادة كامل ارضه المحتلة .

5-ان ترابط القوات الصهيونية داخل غزة وتفرض الحكم العسكري المباشر وتتولى ادارة المنطقة ب(ادارة عسكرية )مباشرة وهذا مردود لصعوبة الدخول اولا ولصعوبة الادارة لشعب يحمل الغضب

والثأر من العدو الصهيوني ،ولاتقبله المقاومة خارج غزة ولاالدول المناصرة لها .

6-ان يتم نقل اهالي غزة بعددهم ال(5-2) مليون نسمة للنقب داخل اسرائيل ثم تدمير كل مايمت بصلة للحرب من اسلحة وورش ومصادرتها واغراق الانفاق بالمياه ثم اعادتهم بعد حين ..وهذا السيناريو رفضه الصهاينة انفسهم لصعوبة تطبيقة

حتى لو دخلوا غزة .

واذا كانت جميع هذه السيناريوهات غير

موافقة للواقع نسال :-كيف ستنتهي الحرب اذن ؟

1-السيناريو الاول ان تدخل الصين على خط الحل باعتبار انها مقبولة لدى اسرائيل ولدى المقاومة وايران وتمتلك ادوات الضغط كقوة عظمى ومقبولة لدى امريكا

ايضا واوراقها الان حل الدولتين كمشروع ولكن اعتقد انها ستعمل اولا لوقف اطلاق النار واعادة الحياة لغزة ليبدأ التفاوض

الطويل والذي ستنعكس عليه الاوضاع الدولية والتحولات على مستوى العالم

وصولا الى ضعف اسرائيل ككيان وهجرة سكانه ،خاصة وان فترة (75)عاما لاتكفي

ان تجعل سكان الكيان الصهيوني يثقون ان لهم دولة وارض وتاريخ وهم يتلقون كل هذه الصدمات .

2-اليهود (اقوياء )في الشتات اكثر من ان يجتمعوا في مكان واحد ،،وهذا مايؤكده مفكروهم هم ولذا حين يعودون لبلدانهم الاصلية فلن يستوحشوا .

3-جميع اليهود بالعالم هم مهاجرون من دولة الى دولة وهكذا هم منذ ان كانوا

فلا قلق لديهم حين يهاجرون لمرات .

4-سئل مفكر بريطاني قبل 40 عاما ؛-متى تزول اسرائيل ؟ فاجاب عندما تتلاشى او تضعف الظروف التي تشكلت بها اسرائيل وعندما ترى الدول التي سعت لتأسيسها ان (مرحلة التخادم )معها انتهت .