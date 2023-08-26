التقارير

تهديدات تُغلق عيادة طبيب في ميسان ومواقع التواصل تُسهم بزج المتهمين خلف القضبان


ما تزال التهديدات العشائرية في العراق، تُشكل مصدر قلق للكثير من المواطنين لا سيما من يعمل في المجال الطبي والأمني، وأثير الجدل مؤخراً نتيجة ما حدث مع جرّاح القلب والأوعية الدموية في محافظة ميسان "ياسر قيس"، الذي اضطر إلى إغلاق عيادته بعد وفاة مريض بورم في الصدر، كان قد أجرى عملية جراحية له في وقتٍ سابق.

حادثة إغلاق عيادة الطبيب اثارت تعاطف مدونين بمواقع التواصل الاجتماعي مع "ياسر قيس"، إذ تداولوا صوراً لعيادة الطبيب بعد إغلاقها بسبب التهديدات العشائرية التي طالته من قبل عشيرة المريض المتوفى، وتحدثوا عن اضطرار الطبيب إلى دفع (فصل عشائري) مقداره 80 مليون دينار كديّة لذوي المتوفي، على الرغم من أن الحالة المرضية التي كان يعاني منها المريض صعبة قبل إجراء العملية.

ورقة الإعلان عن إغلاق العيادة معلّقة على بابهاوقال نائب نقيب أطباء العراق حسنين شبر، إن "الطبيب ياسر قيس وهو طبيب اختصاص في محافظة ميسان تعرض إلى الابتزاز العشائري قبل أيام على إثر وفاة أحد مراجعيه، وهذه الحالة تمثل واحدة من بين العديد من الحالات المشابهة".

وأضاف أن "الضغط الإعلامي وتواصل أطراف نقابية وحكومية مع الجهات الأمنية ومكتب رئيس مجلس الوزراء، عوامل أحدثت ردة فعل مؤثرة تمثلت بإطلاق عملية أمنية أفضت إلى اعتقال عدد من المتهمين بهذا الاعتداء".

وأشار شبر إلى أن "الإجراءات التي اتبعت بهذه الحالة كانت ممتازة، لكن يجب أن تتخذ ذات الإجراءات مع أية حالة أخرى دون طلب من الأطباء أو الكوادر الصحية، لأن ردود الفعل الفردية لن تكون مؤثرة على المدى البعيد وسيكون صداها إعلامياً أكثر من كونه واقعيا".

وتابع أن "الأطباء في محافظة ميسان يعملون في بيئة خطرة وعلى السلطات توفير الحماية لهم ومنع أية اعتداءات تطالهم".

ميسان

بالمقابل، تمكنت قوة من الجيش وبعد ساعات من تداول خبر اغلاق عيادة الطبيب، من إلقاء القبض على أربعة متهمين في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان.

 وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قال في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة ٩٧ ضمن قاطع قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على أربعة متهمين في قضاء المجر الكبير من الذين قاموا بتهديد الطيب وأخذ ما يسمى (فصل عشائري) منه بسبب وفاة والدهم".

 في وقت سابق، اشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنها استجابت لمناشدة الطبيب "ياسر قيس مجيد" بعد "تعرضه للتهديد وإجباره على غلق عيادته الطبية من قبل ذوي المتوفي ومطالبته بدفع (80 مليون دينار) دية عن حياة المتوفي الذي قام بإجراء عملية جراحية له، وأعاد قائد شرطة ميسان افتتاح عيادة الطبيب بعد اغلاقه من قبل ذوي المتوفى.

وتعرض الأطباء العراقيون بعد عام 2003 لموجة اعتداءات تمثلت في القتل والخطف والتهديد العشائري والاعتداءات الجسدية واللفظية، ووفقاً لنقابة الأطباء العراقيين فإن الإحصاءات الرسمية المنشورة عام 2020 سجلت اغتيال 363 طبيباً بعد عام 2003.

 كيف تفتعل نزاعًا عشائريًا في ثلاث خطوات.. مرحبًا بك في "جحيم" البصرة! 

وفي وقتٍ سابق عدّ مجلس القضاء الاعلى، النزاعات العشائرية والاعتداءات التي تتسبب بها، ومن ضمنها الدكّات العشائرية، من الجرائم الإرهابية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم.

 

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنّ "المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ في عام 2005 تنصّ على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تهديدات تُغلق عيادة طبيب في ميسان ومواقع التواصل تُسهم بزج المتهمين خلف القضبان
أوراق عن بغــداد..ماذا تعرف عن عثمان بن سعيد الأسدي؟!
رواية "الارتال" تكشف "خفاياها".. عراب "سرقة القرن" ينسج خيوط التحركات الأمريكية
العراق والعودة المشؤومة للإنكليز
التعليم في العراق بين مطرقة صدام وسندان تشرين .
هل يُشعِلُ معبر البوكمال الحرب الكُبرَىَ في المنطقة؟!  
مجلة أمريكية: إيقاف تدفق نفط العراق عبر تركيا سيشعل حرباً بكردستان.. ما موقف أردوغان؟
اتفاق غير رسمي بشأن النفط بين الولايات المتحدة وايران قيد التنفيذ 
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
الامبراطويات التي سقطت لايمكن أن تعود..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك