دول الخليج والخيار (الصعب) اي (النجدين)يسلكون؟

محمود الهاشمي ||

رئيس الرابطة الدولية/العراق

22/8/2023

دول الخليج انتقدت امريكا كثيرا واعتبرتها صديقا غير مضمون في حوارات ساخنة وعتب مرٌٍ (وفق تقرير بثته (العربية الحدث )) واعتبرت ان دول الخليج

كانت في غفلة في وقت تسلحت دول المنطقة بارقى الاسلحة والتقنيات واستفادت من التحديات الاميركية لها مثل ايران وربما تركيا الباحثة عن الزعامة (الدينية ) والسياسية .

العرب (من اصدقاء امريكا )يرون ان امريكا قد استغفلتهم لعقود طويلة ووقعوا ضحية

(غفلتهم )واعتقادهم ان (امريكا لاتقهر ).

امتلكت بعض دول الخليج (الجرأة )ان يزيحوا الزبد الذي خنقهم لسنوات بصدورهم وطالبوا بسقف

اكبر ممااعتقده (الاميركان )!

ارادوا شراء (اسلحة مفتوح )دون شروط وضوابط ،واكدوا لاميركا ان (اسرائيل تتداعى وغير قادرة على حماية نفسها )ولايمكن الوثوق بها لحماية الاخرين لذا (ارادوا من امريكا (استبدال الخطط الاميركية السابقة بخطة عسكرية ضخمة تقوم على مبدأ القوة الفائقة وبيع الاسلحة المتطورة )!

في الوقت الذي كان المفاوض الخليجي قد تمترس خلف (اتفاقيات جديدة )مع الصين وروسيا وايران وفتح بابه للجميع فقد شهدت امريكا انها امام (مفاوض قوي )!

الخليجيون يرون ان (امريكا )ليست كما عهدوها وانها واقعة بين (مطالبهم )التي رفعوا من منسوبها وبين اسرائيل التي تريد ان تأخذ ولاتعطي ،وادركوا قرقعة السلاح التي يجرونها لاتخيف (ايران )ولا عمقها الاستراتيحي وان (ايران )خبرتهم وتجرات عليهم لمرات ،وشهدوها وقواتها قاطعت مسار ناقلتي نفط على علاقة بشركات امريكية في عيد الاستقلال في تموز الماضي ،ومازالت تخب البحار والمحيطات وبين يديها اسلحة متقدمة بصواريخ مداها 3000كم ولديها القدرة على تطوير الاسلحة والاعتدة والمسيرات وغيرها .

انتهى (الحوار الساخن )بين المملكة ومن تمثلهم من مجلس التعاون وبين المسؤولين الاميركان دون حل يذكر وبسرية عالية اخفته حتى اجهزة الاعلام (القريبة )لفشل نهاياته

فيما جاء الرد سريعا من المملكة بالمزيد من العلاقة مع ايران وصولا لتبادل زيارة كبار القادة المسؤولين وعقد اتفاقيات اقتصادية واختيار سفير سعودي بخبرة اقتصادية ،

وجاء الرد الصهيوني (عقب الحوار الساخن بين المملكة وامريكا )بخيبة كبيرة حين اعلن نتنياهو (ان التطبيع مع المملكة مازال بعيدا ).

اسرائيل اعتادت ان تجرجر امريكا بالضغط

على الدول العربية لعقد اتفاقيات التطبيع

ودون ادنى فائدة للعرب سوى تلوث ايديهم

بعلاقة مدافة بالدم والقتل والتنكيل للشعب الفلسطيني .

امريكا اخفت جميع تفاصيل مفاوضاتها مع المملكة فيما سربت المملكة اجزاء مهمة منها مثل (لقد تلقى الاميركيون انتقادات من نظرائهم العرب بالضبط بسبب هذه القوة الاميركية القليلة (بالمتطقة )والتي تثير المشاكل ولاتمنع الخطر )

العرب يعرفون جيدا ان امريكا مشغولة بالمحيط الهادي حيث الصين وحيث ثلث الشعب الاميركي يسكن بالولايات المواجهة لها في المحيط وحيث الحرب الاوكرانية الروسية التي اشعلت الطاقة والحبوب واستنزفت الاموال ،لذا فهم فهموا ان العلاقة مع ايران اكثر امانا وطمأنينة ،وان المصالح المشتركة تلغي المخاوف وتصنع التوازنات وتنعش الاقتصاد وتستغني عن التسليح .

اذن فقرقعة الاسلحة الاميركية ماعاد يرقص

على ايقاعها احد سوى ثلة من (المسلوبي الارادة )والذين كلما اردنا لهم الكرامة باعوها واشتروا الخيانة ،فبئس القوم الخانعين . يقول مواطنون خليجيون (امريكا تغرق ونحن ننفخ بقربتها )