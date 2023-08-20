التقارير

2000 جندي اميركي وبضعة مدرعات وناقلات جنود استفزتنا  !!


محمود الهاشمي ||

 

 

1-على مدى اسبوع كامل وجميع الوكالات والقنوات الفضائية توجه سؤالا بشأن حركة القوات الاميركية بالعراق .

2-على مدى اسبوع و(الطابور الخامس )من عملاء امريكا يشعلون منصات التواصل وكان 

الدولة العراقية منهارة بعد ايام .

3-على مدى اسبوع كامل ومقاطع تحرك القوات الاميركية على الاراضي العراقية تبث 

عبر عشرات المنصات الاعلامية دون ان يسال احد من الذي سجلها ووثقها اليس 

الجيش الاميركي نفسه ؟

4-على مدى اسبوع كامل ونحن وهم يرسمون لنا سيناريوهات ونحن نصدق 

-الانقلاب واقع لامحال 

-الضباط الذين زاروا الولايات المتحدة تم الاتفاق معهم على السيناريوهات .

-الحشد الشعبي مستهدف 

-السيد السوداني معاقب بعدم زيارة امريكا الا بالموافقة على السيناريوهات التي 

صنعها (عملاء امريكا بالداخل والخارج )

-قادة المقاومة مستهدفون .

-الحدود  بين  سوريا والعراق ستغلقها 

القوات الاميركية .

-معركة شرق الفرات داخل سوريا ستبدا 

-  حزب الله سوف يضرب .

-التيار الصدري خارج الاستهداف الاميركي !!

-الديمقراطية لاتصلح بالعراق انما النافع 

هو الحكم العسكري.

-انذار جيم للقوات الامنية والحشد .

-التنظيمات الارهابية قادمة 

5-هذه السيناريوهات تتكرر على مدى 

اسبوع والحكومة بالكاد ظهر صوتها بخجل مفرط (تنفي ).

6-وسائل الاعلام العراقية بمجموعها تردد على مدى اسبوع ذات السيناريوهات وكانها 

افلام هولويود وليس اعلاما يجب ان يكوم قاريء للاحداث .

7-السفيرة الاميركية لعبت دورا فاعلا بهذه الاحداث وهي تلتقط صورة جماعية مع الوفد العسكري العراقي وتقف وسطهم 

كي يكتمل المشهد بان نصدق مايقال .

8-القادة العسكريون الذين ذهبوا في الوفد للولايات المتحدة لم يصرحوا باي كلام فتوفرت فرصة ل(الطابور الخامس )اكثر .

9-كان عدد القوات الاميركية (التحالف)اكثر من 20000 الف مقانل على الاراضي العراقية وتم قتل (10000) الاف منهم وجرح وتعويق  اضعافهم   ثلاث مرات وفروا بجلدهم من العراق مذلون مهانون 

ولم يبق سوى الفي جندي فكيف لم نخش اولئك لنخشى هؤلاء ؟

10-مازلنا نتقبل الاعلام المضاد ومازلنا بلا استراتيجية اعلامية وهذا فيه خطر على امن الدولة وعلى حياة المواطنين .

11-العراق مستقر لكن نحن الغير مستقرين .

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