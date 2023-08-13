محمود الهاشمي ||
تتسارع الاحداث بالشرق الاوسط بالشكل الذي بوحي بان خطرا مداهما سيحدث فاين العراق من ذلك ؟
12-8-2023
1-تحركات امريكية (مريبة )عند الحدود العراقية السورية تنوي غلق الحدود بين البلدين .
2-وصول تعزيزات حربية للقوات الاميركية المتمركزة في (التنف )والعمق السوري .
3-القوات الاميركية تكثف من طلعاتها الجوية باتجاه العمق السوري .
4-قطعات حربية امريكية تنطلق من عين الاسد الى قاعدة التنف داخل سوريا .
5-تدريبات مشتركة بين القوات الاميركية والمعارضة الكوردية (قسد)
6-تصاعد الاعمال الارهابية في دير الزور بسوريا .
7-امريكا تستقدم قوات بحرية بقيادة الاسطول الخامس الى منطقة بحر عمان ومضيق هرمز ،وترسل 3000 مقاتل .
8-امريكا تعلن عن تحالف بحري يحذر السفن المبحرة في الخليج من الاقتراب من المياه الاقليمية الايرانية .
9-السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان
واشتباكات بمنطقة عين الحلوة بلبنان بين الفصائل الفلسطينية ،اعقبتها حادثة انقلاب الشاحنة في (الكحالة )بلبنان .
10-وزير الدفاع الاسرائيلي يزور الحدود اللبنانية الاسرائيلية ويهدد باعادة لبنان الى القرون الوسطى .
11-حزب الله لبنان يستعرض باسلحة جديدة مضادة للدروع .
12-السيد حسن نصر الله يؤكد ان السعودية ابلغت اسرائيل بانها لن تذهب للتطبيع معها الا في حال تدمير حزب الله لبنان .
13-تركيا تريد انشاء (منطقة امنة)على طول حدودها مع سوريا .
14-هناك حديث عن معركة (شمال الفرات )ربما ستكون الفاصلة تستخدم فيها امريكا كل اوراقها من معارضة كوردية وارهابيين بالضد من القوات السورية المدعومة من روسيا وايران.
15-زيارة وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع الى الولايات المتحدة وغموض اللقاء مع قيادات البنتاغون ،خاصة مع ظهور السفيرة الاميركية بصورة وهي تتوسط الوفد العراقي .
16-الحديث عن سعي البنتاغون الى تحييد الجيش العراقي للمعارك المقبلة .
17-ارتفاع منسوب الهجمات التركية داخل الاراضي العراقية وتبادل المعارك بين البككه وبين القوات التركية وارتفاع عدد الضحايا .
18-تعيين سفير سعودي في الضفة الغربية .
19-اجتماع ثلاثي (التطبيع )مصر والاردن والسلطة الفلسطينية بمصر .
20-رفع القيود عن الاموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق .
21-تصاعد الخلاف بشأن (حقل الدرة )المشترك (العراق ايران الكويت السعودية )
22-عودة ازمة الحدود بين العراق والكويت .
23-تصاعد الهجمات الارهابية على محطات الطاقة والابراج الناقلة بالعراق .
24-حوادث حرق نسخ من القران الكريم
من قبل شخصيات عراقية في دول اوربا .
25-حوادث المعارك العشائرية في ميسان وكانها خارجة عن السيطرة .
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