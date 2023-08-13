التقارير

خطرا مداهما سيحدث فاين العراق من ذلك؟!


محمود الهاشمي ||

 

تتسارع الاحداث بالشرق الاوسط بالشكل الذي بوحي بان خطرا مداهما سيحدث فاين العراق من ذلك ؟

 

12-8-2023

1-تحركات امريكية (مريبة )عند الحدود العراقية السورية تنوي غلق الحدود بين البلدين .

2-وصول تعزيزات حربية للقوات الاميركية المتمركزة في (التنف )والعمق السوري .

3-القوات الاميركية تكثف من طلعاتها الجوية باتجاه العمق السوري .

4-قطعات حربية امريكية تنطلق من عين الاسد الى قاعدة التنف داخل سوريا .

5-تدريبات مشتركة بين القوات الاميركية والمعارضة الكوردية (قسد)

6-تصاعد الاعمال الارهابية في دير الزور بسوريا .

7-امريكا تستقدم قوات بحرية بقيادة الاسطول الخامس الى منطقة بحر عمان ومضيق هرمز ،وترسل 3000 مقاتل .

8-امريكا تعلن عن تحالف بحري يحذر السفن المبحرة في الخليج من الاقتراب من المياه الاقليمية الايرانية .

9-السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

واشتباكات بمنطقة عين الحلوة بلبنان بين الفصائل الفلسطينية ،اعقبتها حادثة انقلاب الشاحنة في (الكحالة )بلبنان .

10-وزير الدفاع الاسرائيلي يزور الحدود اللبنانية الاسرائيلية ويهدد باعادة لبنان الى القرون الوسطى .

11-حزب الله لبنان يستعرض باسلحة جديدة مضادة للدروع .

12-السيد حسن نصر الله يؤكد ان السعودية ابلغت اسرائيل بانها لن تذهب للتطبيع معها الا في حال تدمير حزب الله لبنان .

13-تركيا تريد انشاء (منطقة امنة)على طول حدودها مع سوريا .

14-هناك حديث عن معركة (شمال الفرات )ربما ستكون الفاصلة تستخدم فيها امريكا كل اوراقها من معارضة كوردية وارهابيين بالضد من القوات السورية المدعومة من روسيا وايران.

15-زيارة وفد عسكري عراقي رفيع برئاسة وزير الدفاع الى الولايات المتحدة وغموض اللقاء مع قيادات البنتاغون ،خاصة مع ظهور السفيرة الاميركية بصورة وهي تتوسط الوفد العراقي .

16-الحديث عن سعي  البنتاغون الى تحييد الجيش العراقي للمعارك المقبلة .

17-ارتفاع منسوب الهجمات التركية داخل الاراضي العراقية وتبادل المعارك بين البككه وبين القوات التركية وارتفاع عدد الضحايا .

18-تعيين سفير سعودي في الضفة الغربية .

19-اجتماع ثلاثي (التطبيع )مصر والاردن والسلطة الفلسطينية بمصر .

20-رفع القيود عن الاموال الايرانية المجمدة في  كوريا الجنوبية والعراق .

21-تصاعد الخلاف بشأن (حقل الدرة )المشترك (العراق ايران الكويت السعودية )

22-عودة ازمة الحدود بين العراق والكويت .

23-تصاعد الهجمات الارهابية على محطات الطاقة والابراج الناقلة بالعراق .

24-حوادث حرق نسخ من القران الكريم

من قبل شخصيات عراقية في دول اوربا .

25-حوادث المعارك العشائرية في ميسان وكانها خارجة عن السيطرة .

 

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