التقارير

التطبيع السعودي الاسرائيلي لانقاذ نتنياهو


محمود الهاشمي ||

 

31/7/2023

 

تعتقد اسراىيل -تماما-ان مشاريع  التطبيع التي عقدتها مع بعض الدول العربية لم تغير في معادلة (الكراهية )ضدها بالمنطقة ولابالعالم ايضا ،ولاسباب اهمها ان الصهيونية كمشروع ديني وسياسي واجتماعي مبني على (كراهية الاخر ) وكذلك ان سلوك (الكيان الصهيوني )اتجاه القضايا العربية والفلسطينية بالذات يمثل اكبر مساحة من الانتهاكات والتجاوزات على الارض والانسان والمقدسات .

اسرائيل تمر بظروف هي الاصعب في تاريخ وجودها بالمنطقة منذ (75)عاما لدرجة ان مفكريها باتوا يجمعون على ان هذا (الكيان )

لن يصل عمره الى الثمانين اسوة باعمار مشاريعهم (السابقة )،فصواريخ المقاومة

تحيط خارطتها من اغلب الجهات (لبنان ،سوريا ،فلسطين ،)ودون ان تأمن الحدود الاخرى فيما يزداد عمق المقاومة كل يوم ،وفي الداخل تعيش ازمة تنذر  بانهيار كامل لمنظومتها السياسية والاجتماعية

باتت اسرائيل ترى ان (المنقذ )الوحيد الذي يؤخر من ازمة انهيارها ان تقبل (السعودية )

التطبيع معها ،لذا يشتد ضغطها على اميركا

مقابل ان تعمل المنظمات اليهودية على دعم الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة .

الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم منحت السعودية (فرصة )اكبر من غيرها

ان تعمل خارج الارادة الاميركية ،فسارعت

وبنشاط ملحوظ الى عقد قمم الرياض الثلاث ودعوة الرئيس الصيني لها،وجمع شمل مجلس التعاون الخليجي والعرب في قممهم وجامعتهم العربية وتحركت باتجاه سوريا والعراق واعادة العلاقة مع ايران وعيونها على روسيا والبريكس وخففت من قبضتها على شعبها   فيما تتباطأ

باستقبال المسؤولين الاميركان والغربيين بشكل عام .

زيارة اردوگان الى السعودية اعطت قادة المملكة رؤية بان تركيا تسعى للهيمنة على

المنطقة لتحل محل امريكا في الامن والاقتصاد ،لذا لم يتفاعلوا مع (الزيارة )

وربما يرون انفسهم هم الاقرب لهذا المشروع ،رغم الاعلان عن اتفاقيات في الاقتصادي والامني.

دعونا نقرأ معا ماكتبه الكاتب السعودي (علي الخشيبان )بعد انعقاد قمم الرياض (في قمم الرياض أثبت الواقع أننا في السعودية نمتلك القدرة والطاقة والحيوية والتكيف على تجاوز الحاضر نحو المستقبل عبر خلق قيم سياسية جديدة قادرة أن تمنحنا المكانة التي نستحقها في مسار السياسة الدولية)

ويقول (السعودية تمتلك التاريخ والتجربة والإمكانات الهائلة، فهي مركز الطاقة الدولية وهي محور المسلمين في العالم، كل هذه المعطيات وغيرها كثير جعلت السعودية تدرك أنها دائماً لديها تفهم إقليمي ودولي تجاه مسؤوليتها)وفق هذا المنظور للكاتب السعودي تكون السعودية متفهمة لحجمها وانها غير (قلقة )من الاتجاه (شرقا )بعد ان أدركت ان الطريق الى الغرب لم يجعل منها ومن دول الخليج الاخرى سوى (بقرة حلوب )لخدمة مصالحهم .

وحتى في مجال العقيدة الدينية التي حكمت المملكة لقرون يقول محمد بن سلمان إن بلاده نشرت الوهابية بطلب من حلفائها لمواجهة نفوذ الاتحاد السوفيتي.!فيما بات الفكر الوهابي الان خارج (المعادلة )وفق التحولات الجديدة بالمملكة  .

الجميع يعلم -بما في ذلك امراء المملكة -

ان امريكا هي التي ساقت بعض الدول العربية للتطبيع مع اسرائيل ولسببين الاول ان امريكا تريد ان تكون هي صاحبة القرار وثانيا ان دول المنطقة  لاتطيق الجلوس مع الصهاينة ،لذا فان اسرائيل الان لاتجد لنفسها نجاة سوى مد اليد الى (السعودية) .

ولي العهد السعودي ومعه فريق حكومته

يشعرون ب(قلق )امريكا ومثل ذلك قلق اسرائيل فوضعوا شروطا تبدو (صعبة )على امريكا واسرائيل معا ثم ليس هنالك من ضمانة صهيونية والسؤال الذي قد يكون في ذهن حكام المملكة (وماجدوى التطبيع مع الصهاينة ؟)

اسرائيل لاتريد ان تتنازل عن اي شيء ،وان تمارس طغيانها وجبروتها على الشعب الفلسطيني ،مثلما كان لها مع "المطبعين السابقين "حيث لم تصغِ لحرف واحد من مطالبهم فيما حصدت الكثير من الامتيازات وخاصة مع الامارات .

يقول الكاتب السعودي علي الخشيبان في ذات  المقال (والسعودية تدرك بكل عمق حفاظها  على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية وتدعم قضاياها الحيوية)بمعنى (القضية الفلسطينية !

السعوديون يريدون من أمريكا ثلاثة أشياء: معاهدة دفاع مشترك على شاكلة الناتو، والحصول على برنامج نووي مدني الطابع، والقدرة على شراء أسلحة متقدمة،وان كان هذا المعلن اما بالقضية الفلسطينية فثوابتها معلومة ،حيث اكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل لن يحصل قبل "منح الفلسطينيين دولة"، في تأكيد على موقف السعودية المتوافق مع الموقف الدولي الذي يدعو إلى "حل الدولتين" بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل!

وهذا (الامر )شبه مستحيل في ظل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو في اسرائيل .!

الاخبار المتواترة (الان)ان السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشان (اوكرانيا) يحضرها مسؤولون كبار من (30)دولة من دول الغرب ومعهم الهند والبرازيل ودول اخرى (دون روسيا )وذلك بتاريخ 5-6-اب  المقبل لتوقيع المباديء المشتركة لانهاء الحرب الاوكرانية الروسية .

وفقا لذلك فان السعودية باتت تطمح ان تكون ساحة ل(حل الازمات )العالمية ..

اليس الاولى ان تكون ساحة لدعم القضية الفلسطينية بدلا من الانخراط بمشاريع (الاستسلام والتطبيع )التي اضاعت  هوية وشخصية من سبق في ذلك ؟

 

 

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