عاجل : العراق يقرر طرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال في ستوكهولم
التقارير

عبر الكهرباء والدولار.. واشنطن تتربص بحكومة السوداني تحت شمس تموز لإسقاطها شعبيا


يرافق كل اعلان لإنجاز حكومي على ارض الواقع اجراء امريكي ضد بغداد لتأجيج الشارع ضد حكومة محمد شياع السوداني وخلال الشهر الماضي سجلت التدخلات الامريكية ارقاما قياسيا بشأن العراقي.

وترتفع حجم التوترات بين بغداد وواشنطن سيما بعد ان قررت رئاسة الجمهورية، استدعاء السفيرة الامريكية لدى العراق.

 وذكرت الرئاسة انها "ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة ردا على التصريحات التي أدلى بها ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ضد الحكومة العراقية فيما يتعلق بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق".

فيما اعلنت الخزانة الامريكية فرض الحصار على 14 مصرفا عراقيا بداعي تهريب العملة وسط تدخلات سافرة للسفيرة الامريكية واعتراض امريكي على تسديد ديون الكهرباء لايران ما تسبب في ازمة وسط قساوة الجو واستياء المواطنين من ازمة الكهرباء وارتفاع الاسعار.

 وبالعودة الى الاحداث المتسارعة في تموز يحذر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، من استمرار الضغوط الامريكية.

 وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "سيناريو اسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتأجيج الشارع من قبل الولايات المتحدة بدأ يتكرر في حكومة السوداني".

 واضاف ان "قطع الكهرباء على المواطنين والاعتراض على تسليم الديون لايران والتدخل في تعيين الاساقفة واخيرا فرض الحصار على الدولار ستكون له عواقب شعبية وخيمة".

 واوضح ان "تلك الاجراءات كفيلة بزعزعة الاستقرار في الشارع ورفع الاسواق وايصال رسالة مفادها بعدم سيطرة الحكومة على اسعار الدولار"، مبينا ان "الاجراءات الامريكية عبارة عن ذريعة كون ايران تحصل على الدولار عبر دول الخليج وغيرها من الدول بسبب التعامل التجاري ولا تحتاج فعليا الى العراق".

تحذير من تحركات أميركية لتأجيج الشارع 

 ويحذر النائب المستقل كاظم الطوكي ، من تحركات أميركية تهدف الى الاضرار بالحكومة من خلال استخدامها للشعب كورقة ضاغطة ضد حكومة السوداني، لافتا الى إمكانية استثناء العراق من التعاملات مع بعض الدول التي فرضت عليها واشنطن عقوبات من اجل تحقيق المنفعة للشعب، كما فعلت مع الدول الأخرى.

خطط امريكية خبيثة للعبث بالاقتصاد

وقال الطوكي لـ /المعلومة/، إن "اميركا لديها تصنيفات للشخصيات السياسية العراقية، وبعضها مصنفة بأنها شخصيات ضد واشنطن، وبالتالي تعمل على ممارسة الضغط على الحكومة بهدف الوقوف ضد تلك الشخصيات".

وأضاف ان "افتعال الازمات من قبل الجانب الأميركي، ماهو الا محاولة لعرقلة مسير الحكومة وجعل الشعب عبارة عن ورقة رابحة تستخدمها واشنطن كعامل ضغط ضد حكومة السوداني".

فيما أصدر البنك المركزي العراقي، ، بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، فيما اشار الى ان تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان، أنه "على خلفية الاخبار الاعلامية الاخيرة، أصدر البنك المركزي العراقي بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار"، مبيناً أن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا".

وأضاف أن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي"، مشيراً الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشاد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبر الكهرباء والدولار.. واشنطن تتربص بحكومة السوداني تحت شمس تموز لإسقاطها شعبيا
شيعة العراق وترابط ماضيهم وحاضرهم/ على هامش موتمر الشهيد  (عز الدين سليم)
دول الخليج الوهابية وراء الاسلامفوبيا
كيف تغذي الهيمنة المالية الأمريكية أزمات العراق؟
ما مدى أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى إفريقيا؟
تسوركوف عين الموساد في العراق
ماهي حقيقة تهديدات رئيس الأركان الإيراني للعراق ؟!
تهويل المهتوكين حول هدم منارة مسجد السراجي..!
روسيا وأوروپا؛ مَن سيصرَخ أوَّلاً؟
ثورة ١٤ تموز الخالدة في مصادر التأريخ
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك