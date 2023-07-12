التقارير

زيارة الى وزارة التجارة


واثق الجابري ||

 

أتيح لنا لقاء معالي وزير التجارة اثير الغريري، كمجموعة من المحللين السياسيين،كونها مكلفة  بواحد من اثنين،لا يمكن استغناء الفرد عنهما، وهما الغذاء والدواء ، والاول بشكل مباشر والثاني غير مباشر، وبواسطة الوكيل الاداري للوزارة، ولم يتأخر الطلب  سوى لعطلة نهاية الاسبوع ،وحدد لنا الساعة الأولى من الدوام الرسمي  ليوم الأحد، لكننا طلبنا أن يكون بعد الدوام ليأخذ الحديث وقته الكافي،ومثلما حددنا تم اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات.

بدأنا  الحديث عن الوزارة بجملة من الاسئلة والاقتراحات،  بدءًا من موقع الوزارة وبنايتها، وتشعب الى البطاقة التموينية والسلة الغذائية والأسواق المركزية ومنافذ التسوق، وتسويق الحنطة والشعير  والحوكمة  والاستيراد والتصدير ودعم المنتج الوطني وملفات الفساد، وأسئلة عن كل ما يدور في خلد الرأي العام عن مخاوف محتملة عن الأزمات الغذائية العالمية وإنعكاسها على العراق، والمزارع العراقية  خارج  البلاد.

تحدث الوزير عن تدرجه في العمل الإداري، وتناول السلة الغذائية والمنافذ التسويقية  ومفردات البطاقة التموينية ودعم الفقراء والتعامل الالكتروني، الذي سيكشف مئات آلاف المتوفين والمسافرين، وذكر لنا وجود ما يقرب من 50 ألف  متوفٍّ ومسافر في محافظة متوسطة السكان، وعمد بعد كل إجابة الى تعزيزها بإتصال بالمسؤول المباشر ويسمعنا المكالمة، دون أن يخبره بوجودنا، وأطلعنا  على وجود مجموعة من التجار الوطنيين الذين باعوا للوزارة بضاعتهم بسعر الانتاج، لإيقاف غلاء الأسعار ،مع تذبذب العملة ، سيما بيض المائدة، بينما تبرعت وزارة التجارة بأسطول للتحميل والنقل  والتوزيع في  اليوم نفسه، وعن الأسواق المركزية قال: أنه مستعد بنفسه للبخها وصبغها والعمل بها خلال شهر، إلاّ أن الطموح أكبر  وتصاميم حديثة تواكب التطور  وتوجه الحكومة للحوكمة والدفع الإلكتروني.

إن الحديث بهذه الطريقة، مختلف  عن سياقات ما يُعرض في الإعلام الحكومي، الذي يُسمَع أو لا يُسمِع، يُصدق أو لا يصدق، متجاوزاً الهوة  بين الرأي العام  وعمل المؤسسات ، ولا أتردد إن قلت  بأن معظم الشعب يعتقد  بالإعلام الحكومي كإعلام للمسؤول،  وبذلك اطلعنا الوزير على خطط مستقبلية واعدة، قد لا يتحدث عنها الاعلام، وأن شاهد تطبيقها على أرض الواقع، من نجاح الوزارة  في خطط تسويق محصول الحنطة  وزيادة إنتاجه  بالدفع المباشر للفلاح،  وفتح منافذ تسويقية ثابتة ومتحركة  للسيطرة على الاسعار، وقريباً وخلال 3 أشهر  سنرى منافذ  تسويقية منتشرة في بغداد والمحافظات، بطراز عالمي وبنايات فخمة وخدمة الكترونية،  وخدمة التوصيل لا تختصر على المواد الغذائية، وستتجاوز سعة المولات بأسعار مدعومة وبضاعة مميزة، وتكتمل إجراءات البطاقة التموينية الالكترونية، ومن خلالها يتم السيطرة، على مئات آلاف من غير المستحقين، ليوفر أموالًا تحول الى دعم السلة الغذائية  ونوعية موادها.

خلاصة زيارتنا التي استمرت أكثر من 3 ساعات؛ وجدنا  طموحًا كبيرًا ومستقبلَ نقلةٍ نوعية  غير مسبوقة، وجزءًا من فريق حكومي حدد برنامجه وأولوياته، ويعمل بروح الفريق الواحد وخلية النحل بخطط مدروسة  ضمن سقوف زمنية محددة، وفي الواقع  عمل كبير لم يُسلط الإعلام سوى على الجوانب السلبية أو التشكيك وأن تلمس حجم العمل.

وعدنا الوزير بلقاء دوري، وسنقارن   ما قاله من طموحات ومشاريع، وما منجز على أرض الواقع، وهي دعوة للوزراء والمسؤولين، بإطلاع الرأي العام  على اساس خططهم  وأن لا تبقى حبيسة الاعلام الرسمي.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحقيقة المكبوسة في الجاسوسة المنحوسة ..
زيارة الى وزارة التجارة
إغتيال العلماء المسلمين..!
تصريحات سوليفان تتعارض مع إختصاصه وتتوافق مع معتقداته وطموحه
تركيا والخيار الصعب ما بين الشرق والغرب
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
القضايا العالقة مع الجارة تركيا
استجواب الساسة بالغرب أمر طبيعي
لماذا استحالة "التعايش السلمي" بين الصهاينة والفلسطينيين ؟
قبول اللاجئين بالغرب..
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك